Palermo 6 novembre 2026 – Si sono concluse le elezioni per il rinnovo delle Rsu (rappresentanze sindacali unitarie) e degli Rls (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) presso lo stabilimento di Engineering Informatica e Engineering D. Hub, in viale Regione Siciliana. Il voto, al quale hanno partecipato i 220 lavoratori delle due aziende tra martedì e giovedì, ha consegnato un risultato importante per la Fiom, che si conferma unico sindacato in una realtà, come quella di Engioneering, leader in Italia nel settore dell’informatica e della trasformazione digitale, con diverse sedi e stabilimenti in diverse regioni.

Sono stati eletti a Engineering Informatica Alessio Roppolo, storico delegato e coordinatore Rsu, assieme ad Alessia Miraglia e Pietro Galati, eletti anche Rls.

Per Engineering D. Hub confermati i delegati Donato Atti e Giacomo Barca.

“La conferma della Fiom che con il pieno dei consensi si come unico sindacato all’interno dell’azienda è un grande riconoscimento che viene dai lavoratori – afferma il segretario generale Fiom Cgil Palermo e Sicilia Francesco Foti -Un risultato che ci riempie di soddisfazione e di cui ringraziamo i lavoratori, per la fiducia data alla Fiom e ai nostri delegati, che hanno contribuito al successo delle elezioni. Un risultato che conferma il buon lavoro che in questi anni è stato svolto in entrambe le aziende, dal rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro al rinnovo dell’integrativo, ai problemi individuali e la grande attenzione a temi come la salute e la sicurezza dei lavoratori. Continueremo nel lavoro quotidiano a rappresentare al meglio lavoratori e lavoratrici per la tutela del lavoro e dei diritti e di un ambiente di lavoro sicuro”.

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