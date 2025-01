Palermo. La UilCom Sicilia, guidata da Marco Scramuzza, diventa il secondo sindacato di riferimento per i lavoratori di FiberCop, ex Tim della Sicilia. I dipendenti dell’azienda, che gestisce l’infrastruttura di rete digitale, hanno premiato le proposte dei candidati della lista UilCom alle elezioni per il rinnovo delle rsu, svoltesi ieri e oggi. Dei 1382 degli aventi diritto al voto sono andati alle urne 1350 lavoratori (il 97% dei dipendenti). 1347 sono state le schede valide. La lista della UilCom Sicilia ha ottenuto 478 voti, pari al 35,5%, e ha eletto cinque delegati su un totale di quindici: Mario Genna, Salvatore Teodoro Gulisano, Ivan Giunta, Sergio Carmina, Francesco Silvano. “È un risultato straordinario che premia l’azione sindacale e il lavoro di squadra – dichiarano gli stessi segretari Marco Scramuzza e Orazio Di Giovanni – ma nello stesso tempo ci dà anche grande responsabilità. L’obiettivo adesso è affrontare le sfide dopo la presentazione del nuovo piano industriale”.











