Ottimo risultato alle elezioni RSU del Comune di Itala per la CISL FP. Un risultato importante se si considera che nel comune ionico le ultime elezioni RSU si erano svolte ad aprile 2022 e dal momento che l’unico rappresentante sindacale eletto appartiene proprio alla Funzione Pubblica della CISL con una percentuale del 60 per cento sulla totalità dei votanti.

“Da adesso in poi – spiegano il segretario generale Giovanna Bicchieri e il neo delegato alle funzioni locali Maurizio Giliberto – al comune di Itala si potrà procedere alla contrattazione che dal comune ionico manca da tanto tempo. Ringraziamo la RSU Giuseppa Falà e la responsabile aziendale Pina Cucinotta, per l’ottimo lavoro sin qui svolto che ha portato al risultato di oggi.”

“Il risultato ottenuto a Itala e San Teodoro, dove la Cisl FP ha ottenuto il cento per cento delle preferenze – conclude la Bicchieri – ci dice che siamo sulla strada giusta e per questo non posso che ringraziare Maurizio Giliberto per la continua e assidua presenza sul territorio.”

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.