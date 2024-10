La Fismic Confsal ha ottenuto un successo straordinario alle elezioni di rappresentanza svoltesi oggi presso la Selikab di Carini (Palermo), dove è risultata prima Organizzazione, confermando 1 RSU e registrando una significativa crescita in voti.

I complimenti di tutta la Fismic Confsal al candidato eletto, Roberto Pecoraro, e a tutta la squadra.

Francesco Paolo Di Maria segretario Fismic Confsal di Trapani/Palermo, dichiara: “Questo risultato dimostra quanto sia importante un sindacato capace di ascoltare i lavoratori e impegnarsi concretamente per il loro benessere. La nostra crescita in voti è il frutto di un impegno serio e continuativo, che ci ha visti lavorare instancabilmente anche di fronte alle difficoltà e agli ostacoli posti da altri. Nonostante ciò, abbiamo portato avanti un accordo di secondo livello di grande valore, che ha rafforzato ulteriormente la fiducia dei lavoratori nei confronti di Fismic Confsal. Siamo orgogliosi di poter proseguire il nostro percorso a testa alta, con la consapevolezza di rappresentare al meglio le necessità di chi lavora in Selikab”.

“Questo risultato è una motivazione in più per continuare con determinazione la nostra attività di tutela e rappresentanza.”, conclude Di Maria.

Luogo: PALERMO, CARINI, PALERMO, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.