Dieci giorni senza acqua. È questo lo scenario che ha spinto il Sindaco di Castel di Iudica, Ruggero Strano, a firmare l’Ordinanza Sindacale contingibile e urgente n. 16 del 27/07/2026 per dichiarare lo stato di emergenza idrica nel territorio comunale.Il provvedimento, adottato ai sensi dell’art. 50 del TUEL, nasce dalle ripetute interruzioni del servizio idrico integrato gestito da SIE S.p.A., mai formalmente comunicate all’Ente, e dal mancato monitoraggio della rete.“ Non possiamo più tollerare che i cittadini di Castel di Iudica restino senza un bene primario come l’acqua per 10 giorni. Con questa ordinanza assumiamo la responsabilità di garantire noi, come Comune, il diritto alla salute e all’igiene delle nostre famiglie.





Chiediamo a SIE S.p.A. massima collaborazione immediata, altrimenti procederemo per le vie legali”dichiara il Sindaco Ruggero Strano.Secondo le relazioni dell’Ufficio Tecnico e della Polizia Locale, negli ultimi 7 mesi si sono verificati 2 episodi di interruzione tra i 10 e i 15 giorni. La mancanza d’acqua sta causando gravi disagi soprattutto ad anziani, disabili e soggetti fragili, compromettendo igiene e salute pubblica.L’ordinanza evidenzia inoltre il rischio di “tensione sociale e possibili forme di protesta collettiva” e ricorda che il mancato rispetto costituisce reato ai sensi degli artt. 650 e 340 c.p.Il provvedimento è stato notificato a SIE S.p.A., Prefetto, Questura, ATI Catania, Commissariato, Carabinieri e uffici comunali competenti. Sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito http://www.comune.casteldiiudica.ct.itL’Amministrazione ricorda che con delibera ATI del 30.06.2026 è già stata disposta la risoluzione della convenzione con SIE S.p.A. e che un tavolo tecnico del 14.07.2026 per il passaggio di gestione è andato deserto.

Si invitano i cittadini a un uso responsabile dell’acqua e il Comune si impegna a monitorare h24 la situazione.

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