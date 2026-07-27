L’UDC Regione Sicilia esprime profonda preoccupazione per i gravi danni causati dagli incendi che in questi giorni hanno devastato vaste aree agricole dell’isola, compromettendo il lavoro di anni di agricoltori, allevatori e altre categorie del comparto agricolo. In una fase così critica, l’UDC rivolge un appello urgente al Presidente della Regione Sicilia affinché venga dichiarato lo stato di emergenza e vengano stanziati fondi straordinari da destinare direttamente ai soggetti colpiti, senza ritardi né inutili passaggi burocratici. “È fondamentale che le risorse arrivino tempestivamente a chi ha subito perdite ingenti, per tutelare non solo le attività produttive ma anche la dignità e il futuro delle famiglie coinvolte”, dichiara Salvino Caputo, Vice Segretario regionale UDC Sicilia.

L’UDC Sicilia si impegna a seguire con determinazione l’evolversi della situazione, chiedendo un intervento rapido e concreto da parte delle istituzioni regionali per sostenere un comparto strategico per l’economia e l’identità della nostra terra.



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