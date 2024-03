L’Italia del ju jitsu fa tappa a Palermo in vista di due importanti appuntamenti previsti nella primavera che sta per arrivare. Circa 150 tra atleti provenienti da diverse città, arbitri e presidenti di giuria, nel fine settimana appena trascorso, hanno affollato i tatami allestiti per l’occasione all’Oxygen Fitness Place di via Paruta per il raduno della Fjji, Federazione ju jitsu Italia, patrocinato da Endas Sicilia.

L’allenamento collegiale ha consentito ai lottatori di mettere in cascina punti importanti per la partecipazione ai due tornei continentali in programma a breve. Dal 3 all’8 aprile prossimi a Pitesti, in Romania, si disputeranno gli Europei di ju jitsu under 16, under 18 e under 21. Dal 23 al 26 maggio, invece, gli Adult (dai 20 anni in su), si sfideranno a Gelsenkirchen, in Germania, per il titolo continentale.

Così nel capoluogo siciliano sono giunti atleti da Bologna, Genova, Perugia, Roma e Taranto, che hanno preso parte al raduno insieme ai “colleghi” palermitani, sotto gli occhi di Cristian Minuto, allenatore della Nazionale di ju jitsu, Sergio Anzalone, responsabile nazionale Sport ju jitsu fighting per Endas, Raffaele Liuzza e di tutto lo staff di Endas Sicilia che ha organizzato l’evento.

“Siamo orgogliosi di aver patrocinato il raduno del team Italia Adult Fjji, che per noi ha rappresentato un momento di grande importanza per la promozione dello spirito sportivo e della competitività sana tra gli atleti. Abbiamo sostenuto con entusiasmo questa iniziativa che ha contribuito a valorizzare il movimento del ju jitsu e a promuovere la passione per lo sport a tutti i livelli”, dichiara Dario Galioto, presidente di Endas Palermo.

Il movimento siciliano dell’arte marziale giapponese, oltre che dagli Europei, è atteso anche dal Seminario nazionale di ju jitsu di Endas, che si terrà il 27 e il 28 aprile a Roma. Due giorni di formazione e didattica di grande spessore in cui oltre all’aggiornamento tecnico sarà importante anche la trasmissione dei valori del ju jitsu.

