L’associazione Rinascendo in collaborazione con il Poliambulatorio BSL Medica di Acireale e la preziosa collaborazione della ginecologa Serafina Strano, organizza un pomeriggio dedicato alla prevenzione e diagnosi gratuite, per sospetta endometriosi, lunedì, 10 giugno, alle 15, presso il Poliambulatorio BSL Medica, in via Lazzaretto, 25 ad Acireale.



“È importante- ha dichiarato la presidente di Rinascendo, Angela Leonardi- fare prevenzione e diagnosi di endometriosi, così come è importante assicurare ad ogni donna le giuste cure per affrontare questa malattia. Rinascendo e La Casa del Sollievo si occupano, da sempre, di indigenti e vittime di violenza (centro gratuito per chi soffre). Da settembre – ha anticipato la Leonardi- nascerà anche un gruppo di mutuo aiuto per aiutare le donne ad affrontare questa malattia e non sentirsi sole. Rinascendo è un’associazione che nasce per endometriosi e patologie oncologiche, ma si occupa di sostenere tutti in maniera gratuita. Ringraziamo il Poliambulatorio Bsl medica di Acireale e la dottoressa Strano per la collaborazione gratuita, per l’impegno umano e professionale dedicato a tante donne”.

Luogo: ASSOCIAZIONE RINSCENDO , via d aragona , MASCALI, CATANIA, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.