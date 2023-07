“Ancora malfunzionamenti nelle reti di Distribuzione di Energia in Sicilia. I continui guasti e distacchi, molto spesso lasciano al buio Cittadini, attività Commerciali per non parlare delle interruzioni nelle fabbriche di produzione, dove oltre a causare ingenti danni economici agli operatori commerciali.

Tutto ciò, non contribuisce certamente ad una qualità di vita adeguata, specialmente con queste alte temperature”.

Lo rende noto Raffaele Loddo della Segreteria regionale dell’Ugl Chimici Sicilia.

“Già nell’ambito degli incontri sindacali svolti con la direzione Enel Regione Sicilia dell’ottobre 2022, sulla qualità delle reti e sugli adeguamenti di personale, come sindacato UGL Chimici abbiamo sottolineato che gli investimenti sul territorio Siciliano li reputavamo insufficienti. Pur apprezzando l’impegno dell’azienda, i dati forniti mostravano un peggioramento della qualità del servizio rispetto al 2021 con aumento delle prestazioni straordinarie e che gli investimenti fatti a nostro avviso non erano sufficienti al miglioramento del Servizio Elettrico.

Quanto avviene in questi giorni è emblematico. Non basta l’abnegazione del Personale in Servizio che non si risparmia nelle prestazioni di lavoro pur di consentire ai cittadini di avere l’Energia Elettrica per gli usi abituali purtroppo nulla può sulla vetustà delle reti di Distribuzione ormai in tantissimi casi vecchie di oltre 60 anni”.

“Da un’analisi svolta – spiega Loddo – si ritiene che occorrano in Sicilia circa 400 nuove assunzioni per garantire il normale svolgimento delle attività lavorative aumentare gli investimenti almeno al doppio di quanto già previsto in tempi certi per garantire adeguati livelli di qualità del servizio”.

“Auspichiamo da parte aziendale – conclude il sindacalista – interventi urgenti, mirati e tendenti ad un netto miglioramento della qualità del servizio”.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.