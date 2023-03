Petralia Sottana: si è tenuta presso l’aula consiliare dell’Ente Parco delle Madonie una riunione operativa con i Sindaci e gli Amministratori delle Madonie per discutere della problematica dei suidi in area di Parco. Presente all’incontro, l’Ispettore Capo Ripartimentale Foreste (IRF) di Palermo, Ciro Pedrotti, che ha richiamato il Decreto Interassessoriale della Regione Siciliana n. 765/22, con il quale è stato approvato “il Piano Regionale di interventi urgenti per la gestione e l’eradicazione della Peste Suina Africana nei suini d’allevamento e nella specie cinghiale”, emanato a seguito della Legge nazionale del 7 aprile 2022 n.29, che contiene misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana. L’obiettivo generale, dice Pedrotti, è quello di ridurre il rischio di introduzione dell’infezione da peste suina per la tutela della salute delle persone e migliorare la gestione del cinghiale selvatico nel territorio della Regione Siciliana. Nel rispetto delle norme che regolano lo svolgimento delle attività venatorie, continua Pedrotti, gli interventi potranno essere svolti nell’arco dei 12 mesi e, questo, di fatto, supera la necessità da parte dei Sindaci di emettere ordinanze contingibili e urgenti per l’abbattimento di cinghiali, evitando il sorgere di sanzioni amministrative e penali. La cattura dei cinghiali avverrà attraverso i selettori accreditati dal Parco e dall’Azienda Foreste Demaniali Regione Siciliana che conta già ben 188 sele-controllori iscritti negli appositi elenchi istituiti dagli Enti competenti. Sono particolarmente soddisfatto di questo incontro, conclude Pedrotti, e sono certo che saranno raggiunti importanti risultati con il coinvolgimento delle diverse Istituzioni. Il Sindaco di Castelbuono, Mario Cicero, evidenziando che la problematica riguarda l’Ente Parco delle Madonie, gli agricoltori, e la collettività, ritiene che, sebbene siano stati sviluppati piani di controllo in raccordo con il territorio, allo stato attuale bisogna continuare ad intervenire per limitare gli impatti causati dai cinghiali con altre misure di contenimento. Gli abbattimenti dei suidi – continua – possono diventare un’attività di gestione per i territori, trasformandosi in un’attività economica regolarmente esercitata e gestita in rete tra i diversi attori. Per questo, la creazione di una nuova filiera corta sul territorio diviene fondamentale per poter sviluppare tutti i processi che seguono le fasi di macellazione e di lavorazione del cinghiale, poi di distribuzione e infine di consumo, sviluppando l’economia delle piccole realtà locali e valorizzando il territorio. Si tratterebbe di un progetto pilota che vedrebbe coinvolta un’industria specializzata interessata all’acquisto di carne di cinghiale, selezionata e accuratamente sottoposta a controllo sanitario per la produzione di sughi, in grado di stringere accordi commerciali con le grandi ditte presenti sul territorio. La gestione per il recupero delle carcasse sarebbe affidata ad associazioni di cacciatori regolarmente autorizzate. Per il Commissario Caltagirone, l’Ente Parco deve garantire tutte le misure atte a prevenire situazioni di tensione sociale e di preoccupazione nella cittadinanza, favorendo l’adozione e il mantenimento di sistemi di prevenzione del danno. I cacciatori di cinghiale devono partecipare attivamente ad un nuovo modello di gestione della specie che, basato su equilibrate misure di cattura, assuma un approccio consapevole della necessità di di ridurre drasticamente il numero di animali mediante abbattimenti e catture e forme di prelievo selettivi ed efficaci. Per questo, saranno predisposti ed installati ulteriori recinti e chiusini di cattura in area di Parco che permetteranno anche di intervenire nel settore turistico, tutelando i visitatori durante le escursioni all’aperto in area di Parco.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.