Pubblicato da alcuni giorni il “Progetto Pilota” per la costituzione di ESIDIA – Ente Siciliano per l’Innovazione Digitale e l’Intelligenza Artificiale, un articolato documento di 21 pagine che evidenzia obiettivi, mission e valori dell’Ente al quale è già possibile aderire gratuitamente.

ESIDIA si propone di coinvolgere attivamente una vasta comunità, invitando studenti, professionisti, docenti, aziende, enti pubblici e privati, associazioni a partecipare e contribuire all’istituzione e la creazione di un ecosistema all’avanguardia, il primo di settore in Sicilia.

ESIDIA è pertanto una costituenda un’associazione senza scopo di lucro che mira a promuovere l’innovazione digitale e l’adozione dell’intelligenza artificiale in modo equo e sostenibile come strumenti per lo sviluppo e la crescita dei territori.

Si propone, come evidenziato dettagliatamente nel “Progetto Pilota” e nelle pagine Facebook e LinkedIn ufficiali, di favorire ad ampio raggio la cultura digitale, partendo dal basso, dalle persone e dalla cittadinanza, per contrastare l’analfabetismo digitale e il digital divide, ridurre il gap con altri territori nazionali ed esteri e favorire la digitalizzazione delle imprese e delle istituzioni pubbliche. L’Ente si impegnerà anche a promuovere la ricerca nel campo dell’intelligenza artificiale e la sua giusta applicazione, organizzando attività informative, eventi, webinar, workshop e conferenze per diffondere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e collaborerà con i più importanti stakeholder del settore tecnologico, con le scuole, le università e gli enti istituzionali.

I Punti Chiave del Progetto Pilota sono:

Inclusione e Partecipazione: Il progetto pilota è aperto a tutti, senza distinzioni di background o settore. Chiunque può aderire e contribuire con il proprio pensiero, idee, proposte ed iniziative. ESIDIA mira a creare un ambiente inclusivo dove ogni voce può fare la differenza.

Promozione dell’Innovazione: ESIDIA lavorerà per ricercare e divulgare tecnologie all’avanguardia che possano migliorare la qualità della vita e la competitività del territorio. Attraverso il progetto pilota, si getteranno le basi per future iniziative tecnologiche che avranno un impatto concreto sull’economia locale e sulle comunità.

Formazione e Sviluppo delle Competenze: Uno degli obiettivi principali del progetto è offrire opportunità di formazione in ambiti come la digitalizzazione e l’intelligenza artificiale. I partecipanti potranno accedere a workshop, seminari, webinar utili ad affrontare le sfide del futuro digitale.

Sostenibilità ed Innovazione Etica: Il progetto promuove un approccio all’innovazione che sia sostenibile e responsabile. ESIDIA si impegnerà a ricercare e diffondere tecnologie che non solo siano efficienti, ma che rispettino l’uomo e l’ambiente e contribuiscano ad un futuro più equo e sostenibile per tutti.

Networking e Collaborazione: Partecipare al progetto pilota significa entrare a far parte di una rete di cittadini, professionisti, aziende ed istituzioni impegnate a trasformare la Sicilia in un hub di innovazione. Il network sarà fondamentale per scambiare idee, creare sinergie e sviluppare progetti congiunti.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.