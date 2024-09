ESIDIA (Ente Siciliano per l’Innovazione Digitale e l’Intelligenza Artificiale) continua incessantemente il lavoro di costituzione e da lunedì 23 settembre sono aperte anche le adesioni per gli Enti Pubblici.

Pubblica amministrazione, istituzioni ed enti locali, comuni, scuole, università, risultano fondamentali per pianificare e costruire un futuro tecnologico e digitale ed allo stesso tempo inclusivo e sostenibile.

ESIDIA “chiama” gli Enti Pubblici ed invita alla partecipazione del Progetto Pilota, un’iniziativa ad ampio raggio mirata alla trasformazione digitale del territorio siciliano ed illustrata nei dettagli nella versione 1.8 del Pilota, nata con l’obiettivo di promuovere l’adozione di tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale in Sicilia attraverso una rete di partnership.

Le collaborazioni risulteranno fondamentali per promuovere la cittadinanza digitale ed organizzare attività che coinvolgano direttamente i cittadini nel processo di digitalizzazione con l’obiettivo di creare un ambiente più inclusivo e accessibile, dove tutti potranno beneficiare delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie, conoscendone anche i rischi.

ESIDIA promuoverà iniziative volte a garantire un accesso equo all’innovazione con lo scopo di ridurre il digital divide e l’analfabetismo digitale, e garantire che nessuno venga escluso dalla rivoluzione in atto.

Saranno creati “Punti ESIDIA”, spazi fisici e virtuali di coinvolgimento civico ed agevolazione digitale, dove la comunità potrà accrescere la propria cultura digitale, partecipare a programmi e laboratori di educazione ed innovazione al fine da dotare i cittadini delle competenze necessarie per una attiva partecipazione alla società moderna in continua evoluzione.

ESIDIA come illustrato nel Progetto Pilota, lavorerà inoltre insieme agli Enti Pubblici per integrare la sostenibilità nelle politiche digitali locali, mettendo sempre al centro l’uomo, promuovendo pratiche rispettose anche per l’ambiente ed impegnandosi a costruire una comunità digitale responsabile.

Un futuro più tecnologico inizia con il contributo di tutti. La digitalizzazione è il percorso che porterà ad una Sicilia più moderna, competitiva e innovativa.

Invitiamo gli Enti Pubblici a unirsi a noi in questa entusiasmante sfida, e diventare protagonisti di un cambiamento che beneficerà l’intero territorio.

E’ possibile aderire all’iniziativa inviando una mail all’indirizzo mail info@esidia.it o compilando l’apposito modulo presente sulle pagine ufficiali Facebook e LinkedIn.





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.