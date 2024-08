Già anticipato con la mostra personale di Nicola Scafidi “Set cinematografici siciliani 1960 – 1970” e con il concerto “Per un pugno di film” il Nettuno Festival entrerà nel vivo dal 23 al 25 agosto, a Castellammare del Golfo, per la direzione artistica di Angelo Butera e organizzato in collaborazione con il Comune di Castellammare del Golfo.

Il 23 agosto a Piazza Nettuno, alle 22, a Scopello, è in programma “E’ soltanto amore”, progetto musicale inedito ideato da Giuseppe Milici che si è ispirato ai classici brani d’amore di tutti i tempi, eseguiti in una straordinaria formula musicale Giuseppe Milici all’armonica e Aky Spadaro al pianoforte. Sarà Simona Trentacoste a cantare i brani d’amore eseguiti dai due musicisti.

Il 24 agosto, invece, al tramonto, alle 19.30, l’attrice Patrizia D’Antona reciterà “Lighea” racconto d’amore e di mare, liberamente ispirato al visionario mondo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Riadattamento e regia di e con Patrizia D’Antona. Ai fiati la straordinaria Rita Collura al violoncello Mauro Cottone.

Il Nettuno Festival avrà il suo momento di culmine il 25 agosto, a Piazza Castello, alle 21.30, con il premio nazionale Ezio Zefferi, dedicato ad uno dei maggiori giornalisti e registi italiani che aveva scelto Castellammare del Golfo come sua seconda città. Nel 2010 gli venne conferita la cittadinanza di Castellammare. Per questa prima tre saranno i premiati che rappresentano le principali attività di Zefferi: Francesco Giambrone, sovrintendente del Teatro dell’Opera di Roma, Giovanna Botteri giornalista Rai e Giovanna Velardi coreografa e danzatrice internazionale.

“Conservo un personale ricordo di Ezio Zefferi perché a fine anni Ottanta ricevetti anch’io il Premio cultura e tv a Scopello – spiega Angelo Butera, direttore creativo e ideatore della manifestazione – il ricordo di quella serata mi accompagna sempre soprattutto perché passai un paio d’ore a parlare delle due mie grandi passioni, Sanremo ed il calcio, con uno dei più grandi giornalisti dell’epoca Sandro Ciotti”.

“Il Nettuno festival è una manifestazione di rilievo culturale per la città di Castellammare del Golfo – prosegue il sindaco di Castellammare del Golfo, Giuseppe Fausto – con un premio al quale siamo particolarmente legati, perché intitolato al giornalista e scrittore Ezio Zefferi. Conclusa la sua carriera alla Rai, dove era stato anche direttore del Tg2, Ezio Zefferi aveva scelto di vivere a Castellammare del Golfo e ne era cittadino onorario perché si era speso con più attività giornalistiche e letterarie importanti, in particolare nel borgo di Scopello. Siamo davvero lieti ed emozionati di conferire un premio in sua memoria e per questo ringraziamo l’organizzazione dell’evento, con la valida direzione artistica di Angelo Butera”.





Luogo: Castellammare del Golfo

Data Inizio: 23/08/2024

Data Fine: 25/08/2024

Ora: 21:00

Artista: Nettuno Festival

Prezzo: 0.00

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.