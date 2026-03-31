Sono state rinnovate per il triennio 2026-2028 le cariche di direttivo dell’Associazione ERA – European Radio Association “Città di Antillo e Val d’Agrò”, che da oltre due decenni opera sul territorio comprensoriale jonico in attività di Protezione Civile, Antincendio, ed assistenza ai comandi di Polizia Municipale nei comuni rivieraschi e dell’entroterra. Gli operatori volontari di ERA sono unanimemente apprezzati e chiamati spesso anche in interventi extra provinciali.





Nella Assemblea plenaria che periodicamente si tiene per il rinnovo delle cariche sociali, convocata nella sede sociale di Antillo, si sono svolte tutte le procedure statutarie da prassi, comprese le relazioni consuntive per l’attività svolta e quella preventiva sulle nuove linee progettuali triennali, a cominciare dalla ricerca e inserimento di nuovi membri per rinfoltire le fila sociali.

Il Presidente uscente Vincenzo Sturiale è stato riconfermato alla carica di vertice per il nuovo mandato, mentre le novità sono arrivate dall’elezione al suo fianco dei membri di direttivo: Eugenia Tamà sarà Vice Presidente, Veronica Diniz Nunes, Segretaria. (Foto del Direttivo e dei soci).

Luogo: Sede Sociale ERA, C.Battisti, 1, ANTILLO, MESSINA, SICILIA

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