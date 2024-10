Opportunità di sviluppo e crescita in una dimensione nazionale ed europea per un’istruzione consapevole di cittadinanza e progresso.

Aprire la scuola al mondo, offrendo opportunità di crescita nel favorire lo sviluppo personale e professionale dei propri alunni, dà valore alla finalità dell’ultimo evento, in ordine temporale, organizzato dall’istituto tecnico tecnologico Majorana di Milazzo: apertura di uno sportello scolastico informativo in occasione degli Erasmus Days.

“La nostra scuola ha sempre creduto nell’importanza di un’educazione internazionale e il programma Erasmus+ rappresenta una pietra miliare in questo percorso tanto da diventare, dopo un attento lavoro di progettazione, Istituto beneficiario di due progetti Erasmus KA122 VET e KA210 VET, che hanno rappresentato, nelle loro peculiarità, un’opportunità straordinaria per studenti e insegnanti di vivere esperienze formative all’estero e di sviluppare competenze innovative” – commenta il Dirigente Scolastico, prof. Bruno Lorenzo Castrovinci, nel presentare la mattinata informativa dedicata a tutti coloro che intendono conoscere le opportunità offerte dai programmi Erasmus+ per vivere esperienze di studio e formazione all’estero.

L’ Erasmus Day del 17 ottobre, infatti, si configura quale ulteriore tassello di una visione educativo-formativa dalle ampie vedute che ha consentito all’istituto mamertino negli ultimi anni a guida Castrovinci, il raggiungimento di un traguardo più grande e a lunga scadenza: l’accreditamento Erasmus+ KA 120 nel settore Istituzioni Scolastiche per la progettazione e l’attuazione della mobilità alunni e personale scolastico fino al 2027. Tale riconoscimento prestigioso certifica il Majorana come istituzione di qualità nell’ambito della mobilità educativa, dando l’opportunità di pianificare e realizzare a lungo termine progetti di mobilità per garantire continuità e sostenibilità alle iniziative internazionali.

Un plauso pertanto all’evento, occasione per celebrare i successi degli studenti, nello sviluppo e condivisione di conoscenze e competenze di vita ed esperienze europee, per gli insegnati nelle opportunità di scambio e confronto didattico-professionale, attraverso esperienze di jobshadowing, investimento per l’accrescimento della dimensione nazionale ed europea del Majorana pienamente rispondente ai bisogni educativi individuali della propria utenza e del territorio ad esso afferente e alle esigenze di un tempo e di una società in continua evoluzione culturale ed economico, nella continua e propositiva implementazione e specializzazione delle proprie metodologie didattiche e innovazioni progettuali.





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.