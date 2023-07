Una serata spericolata, in nome del mito immortale di Vasco Rossi, che con il suo ultimo live in Sicilia ha fatto sold out.

I Colpa D’Alfredo sono in concerto il 16 luglio al Sea Public in corso Italia 36 a Bagheria.

La serata inizierà alle 20 e si potrà scegliere tra le formule: apericena servita al tavolo con drink a 25 euro, Antipasto pizza e drink a 25 euro, pizza e drink a 20 euro. Dopo le 22: ingresso con consumazione obbligatoria.

Alle 22 saliranno sul palco i Colpa D’Alfredo Tre ore di spettacolo, vissuti attraversando tutti le canzoni del Blasco

Seguirà il dj set con le selezioni musicali di Vanni Marano.

L’appuntamento è organizzato con la direzione artistica di Alessio Ciriminna e Dorian. Per prenotare un tavolo telefonare al 3807980615 o visitare il link Facebook: https://www.facebook.com/dorianart.it.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.