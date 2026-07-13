L’Ufficio legale dell’ERSU Palermo, guidato dall’avvocato cassazionista Antonino Ignazzitto, iscritto all’Albo Speciale Avvocati Enti Pubblici di Palermo, ha presentato il report 2026 delle attività che ha prodotto con importanti risultati a tutela degli studenti universitari e dell’ente stesso. Grazie a una strategia giuridica mirata e a un costante lavoro di collaborazione con la Direzione e la Governance dell’ente, l’Ufficio Legale ERSU ha:

– difeso con esito favorevole l’ERSU in numerosi contenziosi amministrativi presso il TAR e presso il Consiglio di Stato, garantendo risparmi significativi per le casse dell’ente;

– difeso con esito favorevole l’ERSU in alcuni contenziosi presso il Tribunale di Palermo, garantendo all’ente una sempre puntuale azione di difesa con esito positivo per l’ERSU;

– offerto un supporto quotidiano e trasversale a tutti i settori dell’ERSU per prevenire il rischio di nuovi contenziosi:





• in stretta sinergia con l’Ufficio Concorsi e Benefici, portando avanti un’attività di recupero crediti nei confronti di studenti universitari che hanno percepito o trattenuto indebitamente borse di studio o altri benefici economici;

• supportando tramite consulenza legale specialistica gli Uffici dell’Ente e in particolare: nella procedura di gara “Servizio di Ristorazione” (in corso di aggiudicazione); nell’applicazione e interpretazione del D.M. 481/2024 sull’housing universitario; nella redazione e nell’interpretazione di specifici articoli del Bando di Concorso per l’attribuzione di borse di studio e posti letto. Riducendo al minimo il rischio di contenzioso seriale da parte degli studenti universitari nella redazione e nell’interpretazione di articoli del Bando di Concorso Benefici; nella formulazione tempestiva di pareri legali su richiesta degli uffici interni e/o del Consiglio di Amministrazione.





Il presidente dell’ERSU Palermo, Giuseppe Giordano, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

«Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine all’avvocato Antonino Ignazzitto e all’Ufficio legale. L’impegno, la professionalità e la rapidità d’azione hanno consentito al nostro Ente di operare con maggiore efficienza e di restare al fianco degli studenti in modo ancora più incisivo. I risultati ottenuti dimostrano quanto sia strategico investire nelle competenze giuridiche interne per garantire servizi di qualità e una gestione economica virtuosa. A nome del Consiglio di Amministrazione, rivolgo un sentito ringraziamento per il lavoro svolto e per gli obiettivi raggiunti».

Con questi risultati, l’ERSU Palermo conferma il proprio percorso di modernizzazione e rinnova l’impegno a favore degli studenti universitari siciliani, ispirandosi a un modello di buona amministrazione nel panorama degli enti regionali siciliani.

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