Nasce l’ESIDIA Innovation Hub. Ad annunciarlo l’Ente Siciliano per l’Innovazione Digitale e l’Intelligenza Artificiale (Esidia). Lo sportello online – progettato per offrire supporto alle piccole e medie imprese, alle grandi aziende e alle pubbliche amministrazioni siciliane – rappresenta una nuova iniziativa strategica per accompagnare chi lo richiederà nel percorso di digitalizzazione e di innovazione tecnologica.

L’ESIDIA Innovation Hub funge, infatti, da filiale in grado offrire competenze specifiche in ambito di trasformazione digitale, intelligenza artificiale, innovazione sostenibile e gestione delle tecnologie emergenti.

L’Hub di ESIDIA si compone di un team selezionato di esperti e di professionisti appartenenti a diversi settori tecnologici e manageriali. Il gruppo di lavoro si porrà come punto di riferimento unico per tutti coloro i quali desiderino affrontare le sfide della trasformazione digitale ricorrendo a soluzioni concrete e personalizzate. L’iniziativa nasce per rispondere alla crescente esigenza di digitalizzazione che coinvolge non solo il settore privato ma anche quello pubblico siciliano.

ESIDIA Innovation Hub si porrà come intermediario tra la tecnologia, da un lato, e i bisogni concreti, dall’altro. L’obiettivo dichiarato è quello di ridurre il ‘digital divide’ fornendo accesso a conoscenze e strumenti tecnologici anche alle realtà meno strutturate. E ancora, promuovere l’adozione di tecnologie emergenti; rendere le imprese e le PA strutturate e consapevoli delle opportunità offerte dall’intelligenza artificiale e dal digitale; creare un ecosistema innovativo, supportando le imprese locali nell’essere anche sotto il profilo dello sviluppo di competitività a livello nazionale e internazionale.

“Con l’ESIDIA Innovation Hub, vogliamo offrire un supporto concreto e specializzato a tutte le realtà che cercano di affrontare le sfide della trasformazione digitale” – ha dichiarato Antonino Sapienza, fondatore di ESIDIA. “Questo progetto rappresenta un passo fondamentale non solo per la crescita tecnologica della Sicilia, ma anche per posizionarla come un esempio di eccellenza nel panorama dell’innovazione italiana”.

Attraverso questa iniziativa, ESIDIA punta a sostenere e rafforzare il tessuto economico e sociale del territorio attraverso l’innovazione, adottando un approccio inclusivo e sostenibile.

È possibile contattare lo sportello dai seguenti canali.

Sportello On Line (accessibile da qualunque luogo e con tutti i dispositivi), fruibile all’indirizzohttps://bit.ly/sportello_innovation_hub

Inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica info@esidia.it

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.