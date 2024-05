“Nessuna ritorsione, nessun ostracismo, solo un atto di rispetto nei confronti degli elettori che votando De Leo hanno espresso la loro fiducia nel progetto politico di Sud Chiama Nord e del suo leader Cateno De Luca.” È così che il consigliere comunale e capogruppo del gruppo consiliare “Basile Sindaco”, Francesco Cipolla interviene in merito alla espulsione del deputato regionale Alessandro De Leo dalle fila di Sud Chiama Nord. “Io per primo – spiega Cipolla – mi sono esposto in prima persona mettendo a sua disposizione un grande bagaglio di voti fra amici e conoscenti che hanno creduto e continuano a credere nel progetto di De Luca. Il voltafaccia di De Leo è stato in primis un tradimento di quanti, attraverso la sua persona, hanno ritenuto di voler sostenere la presenza di Sud Chiama Nord al Parlamento Siciliano.

Elettori che oggi a me chiedono conto di questo voltafaccia inspiegabile da parte di chi dal movimento è stato spinto e sostenuto, attraverso una lista blindata che, grazie alla presenza di candidati molto forti, ha fatto sì che scattasse un ulteriore seggio. Il disinteresse di De Leo, una volta eletto, verso il progetto di Sud Chiama Nord e del suo leader è un tradimento nei confronti di quell’elettorato che noi abbiamo il dovere di rispettare e tutelare. Non stupisce la solidarietà di quanti prima e come lui hanno sputato nel piatto in cui fino a poco tempo fa mangiavano.”

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.