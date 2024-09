Giro di boa per VersanteEst che si prepara alla quarta tappa del tour itinerante tra le cantine partner del progetto. Appuntamento venerdì 20 settembre a partire dalle 18.00 da Cantine di Nessuno, in Contrada Carpene, a Trecastagni, per la serata “Estremamente Etna”.

Si comincerà con il tour iconico di Monte Ilice, alle 19.30 doppio tour in Contrada Carpene, in pieno stile Versante Est, con la visita delle vigne di Barone Beneventano della Corte e dei padroni di casa. Alle 20:30 si entrerà nel vivo della serata con “Benvenuta Vendemmia” che aprirà i banchi d’assaggio con le referenze delle 19 cantine protagoniste.

Il menù sarà curato da Friggitoria Popolare, un temporary restaurant nel cuore di Catania, all’interno del mercato ittico, che propone una versione rivisitata dello street food tipico catanese: la pizza fritta. L’idea nasce da Lele Scandurra e Alessandro Coco titolari de “L’Evoluzione” e Marco Timpanaro di Scirocco Sicilian Fish Lab. Entrambe le realtà sono state premiate dal Gambero Rosso, la prima con i due spicchi grazie agli impasti evolutivi di Lele Scandurra, meglio conosciuto come Il Pizzaiolo Etneo, la seconda come una fra le dieci migliori realtà dedicate alla frittura di pesce e alla sua tradizione.

Un connubio, quello tra la giovane realtà culinaria catanese e i vini delle 19 cantine del progetto, che promette una serata, a dir poco, sorprendente. Il tutto sublimato da uno scenario da favola.

«Abbiamo pensato di chiamare la serata Estremamente Etna, perché è il nome che meglio rappresenta e racconta la nostra idea di viticultura.- A parlare è Seby Costanzo, volto di Cantine di Nessuno, che ospiterà la quarta tappa di VersanteEst – Al contempo, volevamo omaggiare la nostra Etna e credo che conferendole questo giocoso appellativo siamo riusciti a farlo. Il programma prevede un tour a Monte Ilice, questo piccolo cono vulcanico spento che presenta una pendenza di oltre il 60% in alcuni tratti. Qui la viticultura è davvero estrema, la cura delle vigne è condotta a mano, non potrebbe essere altrimenti, e poi ci sposteremo in Contrada Carpene con una doppia visita nei nostri vigneti e nelle vigne di Barone Beneventano, nostro vicino di vigna. D’altronde lo spirito che muove VersanteEst è la condivisione ed offrire una visione di gruppo dei vini, delle tradizioni enologiche che rappresentano proprio il versante est del nostro vulcano.”

Spazio anche al divertimento con le note del maestro Cristiano Giardini e la voce di Tiziana Giletto che, per l’occasione, decanterà alcuni passi di “Storia di una Capinera”, altro omaggio che la Cantina ha voluto fare alla Sicilia e ad una delle opere che meglio la rappresenta, data anche la vicinanza della vigna ai luoghi raccontati da Verga.

“Sarà una serata veramente interessante. – fa eco Pierluca Beneventano, titolare della cantina Barone Beneventano – Si potranno degustare i vini di 19 cantine che propongono una visione dell’Etna e di vinificazione differente. Ci sarà spazio per il confronto e per bere delle ottime etichette in compagnia. L’idea di VersanteEst è avvicinare le persone ad un nuovo modo di conoscere il vino, anche attraverso questo genere di serate dove si può chiacchierare con il produttore senza che un tavolo ci divida. Poi lo spirito di tutti noi partecipanti è quello di una grande festa, di condivisione, lo sottolinea la grande apertura che Seby ha avuto nell’inserire anche la mia vigna all’interno del tour. È un progetto dove gli egoismi vengono messi da parte e tutti insieme raccontiamo tante piccole storie che creano un mosaico unico e di grande fascino.”

“VersanteEst nasce con questo spirito e vedere come negli anni il numero delle cantine partecipanti sia aumentato senza scalfire la natura di questo progetto, che rimane sempre quella di voler fare rete ed essere uniti, è già una grande vittoria. Continuiamo a ricevere sostegno dal pubblico, che risponde sempre con grande entusiasmo alle nostre iniziative, e richieste di altri produttori di far parte del progetto. Sono sicuro che la quinta edizione di VersanteEst porterà con sè tante novità.” – conclude Marco Nicolosi della Cantina Villagrande.

Venerdì 20 settembre, alle 18:00, da Cantine di Nessuno, a Trecastagni, quasi tutto pronto per “Estremamente Etna”!

Banchi d’assaggio con le 19 referenze delle cantine: La Gelsomina, Mulsum Azienda Agricola Biologica, Villagrande, Gambino vini, Vini Murgo, Azienda Agricola Iuppa, Terra Costantino, Tenute Mannino, Terre di Nuna, Cantine Nicosia, I Custodi delle vigne dell’Etna, Oro d’Etna, Etna Urban Winery, Cantine La Contea, Benanti Viticoltori, Barone Beneventano della Corte, Azienda Agricola Gaetano Russo e Giovanni Emmanuele Wines.

Costo: 50 euro a persona



I prossimi appuntamenti:

Venerdì 4 ottobre – Villagrande – Milo

Domenica 20 ottobre – Terra Costantino – Viagrande

Domenica 3 novembre – Tenute Mannino – Viagrande

Venerdì 15 novembre – Etna Urban Winery – San Gregorio

Sabato 30 novembre – Festa VersanteFest – SAL Catania

Luogo: Cantine di Nessuno, contrada carpene, TRECASTAGNI, CATANIA, SICILIA

Data Inizio: 20/09/2024

Data Fine: 21/09/2024

Ora: 18:00

Artista: versanteest

Prezzo: 50.00

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.