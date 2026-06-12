Il 16 e 17 giugno 2026, nel giardino esperienziale Le Stanze in Fiore di Canalicchio, un evento gratuito aperto alla città per riflettere sul rapporto tra etica, ambiente, tecnologia e cultura, con talk, performance, show cooking e momenti immersivi.

A Catania l’etica diventa esperienza, confronto e racconto condiviso. Il 16 e 17 giugno 2026, dalle 17.00 alle 22.00, il giardino esperienziale Le Stanze in Fiore, a Canalicchio, ospita “L’Etica è un’Impresa”, un appuntamento che mette insieme sostenibilità, arte, impresa, intelligenza artificiale, giornalismo e pratiche sensoriali in un format pensato per coinvolgere pubblico, professionisti e comunità.





Coordinato da Rossella Pezzino de Geronimo, fotografa, visual artist, paesaggista e ideatrice del giardino esperienziale Le Stanze in Fiore, l’evento propone due giornate in cui il giardino diventa luogo di dialogo e contaminazione: uno spazio vivo dove parlare di responsabilità ambientale, innovazione, cultura d’impresa e futuro, senza rinunciare alla bellezza dell’esperienza.

L’iniziativa è finanziata dal Dipartimento delle Attività Produttive della Regione Siciliana e da BM S.r.l., in collaborazione con Le Stanze in Fiore, Dusty S.r.l. e Benanti Vini, realtà che contribuiscono alla costruzione di un appuntamento dedicato al valore dell’etica come leva culturale, ambientale e imprenditoriale.





L’ingresso è gratuito. Per alcune attività esperienziali, pensate per garantire una migliore fruizione e un numero adeguato di partecipanti, è richiesta la prenotazione obbligatoria: la visita guidata al Giardino Sensoriale Le Stanze in Fiore, prevista martedì 16 giugno fino a 50 persone; la sessione di yoga e musica in giardino, prevista martedì 16 giugno a cura di Luisa Biondo, con iscrizione obbligatoria fino a 20 partecipanti; e, nella giornata di mercoledì 17 giugno, l’esperienza sensoriale bendati “Mani in Pasta” a cura del blind chef Anthony Andaloro, con prenotazione per massimo 15 persone.

La prima giornata, martedì 16 giugno, si apre alle 17.00 con la registrazione dei partecipanti e il cocktail di benvenuto. Alle 17.30 prende il via il convegno “L’Etica nella Sostenibilità”, con gli interventi di Rossella Pezzino de Geronimo, Maurizio Termini, ingegnere esperto in sistemi di gestione qualità e ambiente, e Simona Raymo, Sustainability Manager, QHSE Manager e Food Safety Manager.





A seguire, spazio alla visita guidata “Alla scoperta del Giardino Sensoriale Le Stanze in Fiore”, alla sessione di yoga e musica in giardino a cura di Luisa Biondo, allo spettacolo “La mia Voce. Storie di donne che hanno scelto di agire”, a cura di Francesco Pistone ed Enrico Sortino, con accompagnamento de Le Klostès — Luisa Biondo, Eleonora Bonincontro, Anna Castrogiovanni, Novella Novelli —, all’aperitivo in giardino e allo spettacolo “SOUL – Il corpo si solleva e sfida la gravità” a cura di Pacolandia.

Mercoledì 17 giugno il focus si sposta sul rapporto tra etica, tecnologia e comunicazione. Dopo la registrazione dei partecipanti, alle 17.30 si svolge il think tank “Etica e Intelligenza Artificiale applicata al mondo delle aziende e del giornalismo”. Intervengono Rossella Pezzino de Geronimo, la giornalista e scrittrice Elvira Fusto, Alice Allasia, Digital Ethics e Philosophy Lead Consultant, e Nilo Misuraca, Digital Ethics e Philosophy Consultant.





La serata prosegue con l’installazione “Madre Snatura”, a cura di Elvira Fusto, la presentazione del libro “Tribalismo – Opera Politica Techno e d’Amore” di Gaetano Russo Truglio, lo show cooking sensoriale a cura di Anthony Andaloro, l’esperienza sensoriale bendati “Mani in Pasta” a cura del blind chef Anthony Andaloro, l’aperitivo rinforzato, lo spettacolo “MARI. AMURI. SCUNGIURI” a cura di Le Klostès, lo spettacolo “SOUL del Fuoco” a cura di Pacolandia e il dj set conclusivo.

“L’etica non appartiene soltanto alla filosofia: riguarda ogni decisione che prendiamo come cittadini, professionisti e imprenditori. In un tempo in cui l’intelligenza artificiale e le trasformazioni digitali stanno ridefinendo il nostro futuro, abbiamo bisogno di nuove domande prima ancora che di nuove risposte. Questo evento vuole essere lo spazio in cui immaginare insieme un’innovazione più consapevole, sostenibile e umana”. Così definisce il progetto Rossella Pezzino de Geronimo.

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