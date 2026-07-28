Un investimento strategico per rafforzare l’identità dell’Etna come destinazione enoturistica di eccellenza, migliorare l’accoglienza dei visitatori e valorizzare il patrimonio produttivo, culturale e paesaggistico del territorio. La Strada del Vino e dei Sapori dell’Etna ha ottenuto dall’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea un finanziamento di 90 mila euro per la realizzazione del progetto ‘Destinazione Etna’.





Il progetto, presentato dall’associazione e ritenuto di rilevanza regionale e dal forte carattere innovativo, prevede la realizzazione di una rete di 150 cartelli turistici distribuiti lungo l’itinerario della Strada del Vino e dei Sapori dell’Etna, integrati con una piattaforma digitale e un’app multimediale accessibile tramite QR Code. L’obiettivo è offrire ai visitatori informazioni immediate sui luoghi di interesse, sulle aziende, sui prodotti tipici e sugli itinerari del territorio, creando un collegamento tra esperienza sul campo e contenuti digitali. “Il progetto ‘Destinazione Etna’ sarà un vero e proprio fiore all’occhiello della provincia di Catania e della Sicilia intera – dichiara l’assessore regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea, Luca Sammartino – Puntiamo tutto sulla forza della nostra identità e sul nostro straordinario potenziale culturale e paesaggistico, fornendo servizi efficienti ai turisti che sceglieranno il nostro territorio per un’esperienza enogastronomica di qualità”.





L’intervento interesserà 31 Comuni dell’area etnea, con un percorso che partirà da Riposto, attraverserà i versanti nord e sud del vulcano e l’area ionico-etnea, per poi fare ritorno al punto di partenza, trasformando l’intero comprensorio in un grande itinerario dedicato all’enogastronomia, alla cultura e alle eccellenze del territorio. “L’arrivo di questo finanziamento rappresenta un momento di grande soddisfazione per la nostra associazione e per tutto il territorio etneo – spiega la presidente della Strada del Vino e dei Sapori dell’Etna, Gina Russo – ‘Destinazione Etna’ è un progetto che guarda al futuro e che punta a rendere ancora più riconoscibile e fruibile il nostro patrimonio enogastronomico, culturale e paesaggistico. La cartellonistica intelligente e gli strumenti digitali consentiranno ai visitatori di vivere un’esperienza completa e immersiva, valorizzando le imprese locali e creando nuove opportunità di sviluppo per l’intero comprensorio. Ringrazio l’assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea per aver creduto nella qualità e nella visione di questo progetto”.





Il finanziamento consentirà, inoltre, la realizzazione di due centri di promozione territoriale, che sorgeranno a Milo, presso il Museo Virtuale, e a Piedimonte Etneo, lungo la Strada Statale 120, dove saranno organizzati eventi, degustazioni e attività di promozione dei prodotti delle aziende associate. “Questo finanziamento ci permette di compiere un salto di qualità nella promozione del territorio – afferma Marika Mannino, direttore della Strada del Vino e dei Sapori dell’Etna – Non si tratta soltanto di installare nuova segnaletica, ma di costruire un sistema moderno e integrato capace di accompagnare il turista lungo un percorso fatto di paesaggi, cantine, aziende agricole, produzioni tipiche, cultura e tradizioni. Il progetto mette in rete competenze, innovazione e identità territoriale, offrendo strumenti concreti per rafforzare l’attrattività dell’Etna e sostenere le oltre cento realtà che fanno parte della nostra associazione. Sarà un investimento destinato a produrre benefici duraturi per il territorio e per l’intera filiera enogastronomica”.

Luogo: MILO, CATANIA, SICILIA

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