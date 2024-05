Sarà presentato al pubblico mercoledì 22 maggio alle ore 17.00 presso la Pinacoteca di Villa Zito, il catalogo della mostra “Ettore De Maria Bergler e la ricerca della modernità. Le opere della Fondazione Sicilia e il collezionismo”, a cura di Cristina Costanzo.

Interverranno il Presidente della Fondazione Sicilia Raffaele Bonsignore, la prof.ssa Maria Concetta di Natale, la Dirigente Responsabile dell’ufficio Musei e Spazi Espositivi del Comune di Palermo, Maria Francesca Martinez Tagliavia, e il professore di Storia dell’Arte Moderna all’Università degli Studi di Palermo, Maurizio Vitella.

Il catalogo, pubblicato dalla casa editrice Il Palindromo, si avvale dei contributi critici di Gioacchino Barbera, Ivana Bruno, Cristina Costanzo, Maria Concetta Di Natale e di un ricco apparato iconografico che ricostruisce la produzione pubblica e privata di De Maria Bergler. A partire dal cospicuo nucleo di dipinti custoditi presso la Fondazione Sicilia e alla luce delle acquisizioni e degli studi più recenti legati al collezionismo delle opere di Ettore De Maria Bergler, la mostra e il suo catalogo contribuiscono alla restituzione di un profilo completo e aggiornato di questo artista siciliano di spessore internazionale che fu uno dei protagonisti del rinnovamento artistico avviato in Italia nella seconda metà dell’Ottocento.

Ettore De Maria Bergler (Napoli, 1850 – Palermo, 1938) è stato uno dei maggiori esponenti della cultura figurativa siciliana tra Otto e Novecento. Allievo di Francesco Lojacono, grazie al sostegno del Barone Riso di Colobria, svolse l’apprendistato a Napoli e a Firenze, dove entrò in contatto con la Scuola di Resina, con i Macchiaioli e con la Galleria Pisani, che raccoglieva personalità del calibro di Giovanni Boldini, Giuseppe De Nittis, Francesco Paolo Michetti e Giovanni Fattori e fu depositaria del diritto di priorità d’acquisto sulla sua produzione dal 1880 al 1885. La combinazione di molteplici influenze, cifra stilistica della produzione di alto profilo di Ettore De Maria Bergler, gli assicurò un ampio successo di pubblico e di critica nelle maggiori mostre dell’epoca, come l’Esposizione Nazionale di Palermo del 1891/1892 e l’Esposizione Internazionale d’Arte della Città di Venezia, dove presenziò con continuità dal 1901 al 1912, e presso numerosi collezionisti, tra cui si annoveravano anche la famiglia reale e la dinastia dei Florio. Al volgere del secolo, Ettore De Maria Bergler partecipò al nuovo orientamento del rapporto tra arti figurative e decorative, condiviso con autorevoli esponenti della cultura dell’epoca. La sua produzione raggiunse esiti altissimi anche nel campo della decorazione, filone di ricerca in cui si distinse per il contributo ai principali cantieri palermitani, come Villa Whitaker, il Teatro Massimo, e Villa Igiea e per il sodalizio felicissimo con Ernesto Basile e Vittorio Ducrot.

