È iniziata ieri la due giorni a Lanzarote, nelle Isole Canarie, dove si sta svolgendo la riunione dei parlamentari del sud dell’Unione Europea e del nord Africa, in occasione della Presidenza spagnola dell’Assemblea Parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo.

Con 280 rappresentanti, equamente divisi tra la sponda settentrionale e quella meridionale del Mediterraneo, l’AP-UpM è un forum unico per la cooperazione multilaterale.

Ai lavori partecipa anche l’europarlamentare italiano Giuseppe Antoci nella qualità di Presidente della Commissione Politica.

“Questi incontri puntano a consolidare e a intensificare i legami tra i paesi dell’Unione Europea e quelli del bacino del mediterraneo” – dichiara Antoci al suo arrivo alle Isole Canarie accompagnato dagli uomini della scorta della Polizia di Stato italiana che lo segue costantemente.

L’obiettivo è quello di promuovere la pace, la sicurezza, il rispetto dei diritti umani e la collaborazione politica attiva nella regione, ritenuti ora più cruciali che mai” – ancora Antoci.

“I rapporti dell’Europa con i Paesi mediterranei sono fondamentali per il futuro del nostro continente. Cercherò – dice ancora Antoci – di rafforzare questi legami e costruire sinergie vitali per la pace e la stabilità regionale. Proprio su questo tema – continua Antoci – la presenza all’interno della Commissione del gruppo di lavoro su Israele e la Palestina e che a breve convocherò, potrà rappresentare un importante valore aggiunto in questo momento dove servono tutti gli sforzi per garantire che il processo di pace, iniziato da qualche giorno, sia solido e duraturo”.

Dalle prime dichiarazioni al suo arrivo alle Isole Canarie Antoci chiarisce che intende non solo affrontare le sfide attuali, ma anche guidare iniziative innovative e inclusive che promuovano la pace e uno sviluppo sostenibile in una delle regioni più dinamiche e complesse del mondo.

Un ruolo importante per un italiano che ha già dimostrato in pochi mesi, anche in Parlamento Europeo, impegno e costanza accompagnati da una mole considerevole di attività legislative di grande rilievo.

“Nello svolgere il ruolo di Presidente della Commissione Politica mi impegnerò a valorizzare questa significativa opportunità per l’Europa, sfruttando tutto ciò che i Paesi del Mediterraneo hanno da offrire, dallo sviluppo economico all’armonizzazione dei sistemi politici e sociali – conclude Antoci.”

















