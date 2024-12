Grande successo ieri al teatro Politeama di Palermo in occasione della festa per i cento trent’anni dell’azienda Barbera, che ha visto alternarsi sul palco artisti del calibro di Albano ed Arisa, voluti fortemente dall’imprenditore oleario per celebrare questo traguardo storico. La serata si è aperta con un docufilm di presentazione delle cinque generazioni della famiglia che si sono succedute in questi cento trent’anni. La prima a salire sul palco e’ stata Arisa che ha regalato al pubblico in sala i pezzi più famosi del repertorio da “Sincerità a “La notte”, fino all’ultima canzone “Canta Ancora” che e’ stata la colonna sonora del film “Il ragazzo dai pantaloni rosa”. L’imprenditore Manfredi Barbera poi ha ripercorso le tappe più significative ed importanti dell’azienda con il racconto di aneddoti emozionanti e toccanti della sua vita personale e di quella professionale nel corso di un’intervista condotta dalla giornalista Nadia La Malfa, che ha visto Barbera commuoversi quando l’attore Salvo Piparo ha recitato la poesia del padre Renzino Barbera “Morte di un ulivo saraceno ”. A mandare gli auguri per questo traguardo speciale sono stati anche due attrici Premi Oscar come Woopi Goldberg e Maria Grazia Cucinotta che hanno inviato un video massaggio.

La serata, diretta dal maestro Pippo Balisteri, direttore di palco di Sanremo da oltre quarant’anni e scritta dall’autore Matteo Catalano, si è chiusa con il concerto di Albano che dopo uno scambio di battute con Barbera sulla comune passione l’olio, ha coinvolto tutto il pubblico presente cantando alcuni dei suoi pezzi più celebri come “Felicita” “Ci Sarà” e “Il Sole”.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.