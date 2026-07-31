E’ stato presentato il Mondello Sport Beach, l’iniziativa promossa e organizzata dall’imprenditore Francesco Tomasello e patrocinata dal comune di Palermo, in programma fino al 31 agosto, che prevede uno spazio polivalente aperto a cittadini, turisti, famiglie e atleti dove il mare diventa il punto d’incontro tra sport, cultura, musica e intrattenimento. Alla presentazione hanno partecipato l’organizzatore Francesco Tomasello, l’assessore comunale alla Cultura, Antonio Rini e il coordinatore dell’area fitness, Ilario Volpi.



Durante tutta la stagione sarà possibile partecipare a numerose attività dedicate al movimento e al benessere, tra cui fitness, yoga, pilates, calisthenics, beach volley e Sup, oltre a prendere parte a intrattenimenti musicali e spettacoli pensati per coinvolgere un pubblico di tutte le età.

Mondello Sport Beach – ha detto l’assessore comunale alla Cultura – e’ una manifestazione che arricchisce l’offerta turistica della città perché rappesenta i servizi si coniugano con la cultura del benessere. Uno spazio gratuito aperto dove chiunque può venire a godere dei servizi e soprattutto di un’area attrezzata dove poter fare attività fisica e non solo. Un plauso va ai giovani imprenditori che hanno deciso di investire sulla città che grazie a questa iniziativa arricchisce questo bellissimo litorale di un ulteriore prezioso tassello”

“Mondello Sport Beach – spiega l’organizzatore Francesco Tomasello- nasce con una visione semplice: rendere la spiaggia un luogo sempre più vivo, accessibile e partecipato, dove lo sport, la musica e la cultura diventano strumenti di aggregazione, inclusione e valorizzazione del territorio. L’idea è quella di restituire alla città uno spazio da vivere dalla mattina fino alla sera, capace di unire attività sportive, momenti di relax, iniziative culturali e spettacoli in un’unica esperienza, valorizzando uno dei tratti di costa più amati della Sicilia”.

“Questo evento – aggiunge Ilario Volpe – coordinatore dell’area fitness – rapprsenta certamente un’occasione importante per fare prevenzione perché il contesto suggestivo e la possibilità di fare attività all’aria aperta invoglia la gente a fare sport e ad avvicinarli ad una cultura della cura del proprio corpo e del movimento e soprattutto aiuta anche molto giovani ad approcciarsi allo sport che, magari dopo aver provato alcune discipline nuove e divertenti come il calisthenics ed attività acquatiche , si avvicinano allo sport e quindi si tratta di un progetto molto importante perché crea benessere a trecento sessanta gradi”

L’area sportiva sarà aperta quotidianamente dalle 8.30 fino alle 20 ed ospiterà, nel corso dell’estate, un calendario in continuo aggiornamento con lezioni sportive, attività dedicate al benessere. Dopo le 20 si proseguirà con musica dal vivo, DJ set, spettacoli ed eventi che coinvolgeranno associazioni, istruttori e realtà del territorio.

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