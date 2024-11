La Chiesa San Francesco Borgia, in via Crociferi a Catania, ospiterà, da oggi, 27 novembre al 1 dicembre, una straordinaria esposizione intitolata BIBBIA EXPO, dedicata alla cultura biblica. L’evento, che si terrà con ingresso libero, rappresenta un’opportunità unica per scoprire e approfondire la storia delle Sacre Scritture attraverso l’arte e la cultura.

La mostra sarà caratterizzata da una serie di splendide riproduzioni in scala di personaggi, luoghi ed elementi delle Sacre Scritture, realizzate con grande attenzione ai dettagli, che permetteranno ai visitatori di immergersi nel mondo biblico e di conoscere la ricchezza e la profondità dei racconti sacri.

L’evento è patrocinato dalla Regione Siciliana e dal Parco Archeologico e Paesaggistico di Catania, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza della cultura biblica e favorire un incontro di dialogo tra fede, arte e storia.

BIBBIA EXPO si presenta come una manifestazione culturale di grande valore, un’occasione di riflessione e apprendimento, che coinvolgerà anche famiglie, studenti e appassionati di storia e religione.

L’esposizione sarà visitabile da oggi al 1 dicembre 2024, con ingresso gratuito, e offrirà a tutti la possibilità di immergersi in un viaggio affascinante attraverso la storia e i significati delle Scritture, dove cultura e arte intrecciano un capitolo importante della storia umana!

Luogo: Chiesa San Francesco Borgia, via Crociferi , CATANIA, CATANIA, SICILIA

Data Inizio: 27/11/2024

Data Fine: 01/12/2024

Ora: 09:00

Artista: bibbia EXPO’

Prezzo: 0.00

