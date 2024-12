Tipo segnalazione: Buona notizia

Domenica 15 dicembre, alle 16, nel prestigioso complesso monumentale di Palazzo Steri a Palermo, per gentile concessione del Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri, si terrà una raccolta fondi a favore di Fondazione Telethon, per malattie genetiche rare.

In programma un evento di beneficenza che vedrà da un lato un convegno che tratterà le varie patologie neurologiche, oltre alla presenza di ricercatori e professori ordinari ci saranno anche testimonianze di pazienti e familiari, previsto poi un intermezzo musicale degli Elis Sax Quartet e la partecipazione del duo comico i Badaboom (a titolo gratuito). Ideatrice e organizzatrice evento Antonella Lupo, delegata Telethon.

“Il 21 e 22 dicembre vi aspettiamo in 58 piazze, noi in particolare Piazza Verdi” a Palermo, annuncia inoltre Antonella Lupo, che ha lanciato anche una raccolta fondi in piazza.

Luogo: Palazzo Steri

