Grandi novità alla settima edizione del trofeo podistico “Happyrun Valledolmo”. Happyrun perché la manifestazione deve essere prima di tutto una giornata di festa all’insegna dello sport e dell’amicizia. La gara non è solo un evento sportivo ma una festa di tutto il paese in cui l’intera comunità scende in piazza per sostenere gli atleti. Sport, salute, socialità e promozione di uno stile di vita sano gli obiettivi che gli organizzatori intendono perseguire. Ed ecco allora la partecipazione dei più piccoli; i bambini, con pettorale sulla maglietta, sfrecciano sul percorso pensato per loro con entusiasmo e allegria. Quella che fino all’anno scorso è stata l’esperienza di un solo giorno, quest’anno si è consolidata con l’istituzione della sezione giovanile della Terrasfalto: numerosi bambini del paese si sono allenati per mesi sotto la guida dell’atleta olimpionico e cavaliere della Repubblica Rachid Berradi e aspettano di prendere parte in modo attivo alla gara del proprio paese. Sono stati mesi significativi quelli appena trascorsi durante i quali i piccoli atleti si sono misurati in gare nazionali come il trofeo dell’amicizia Palermo-Rieti che ha coinvolto, oltre che i valledolmesi, anche bambini del quartiere Sperone di Palermo e di altre scuole d’Italia. Tutti ora aspettano di rincontrarsi il prossimo nove luglio. Accanto ai piccoli atleti sfileranno anche le neomamme con i loro bimbi sul passeggino, il momento happymamma intende lanciare l’idea della attività fisica come strumento per combattere la depressione post-partum.

Ma certamente il momento più emozionante della giornata è la passeggiata zero barriere che, capitanata dal Sindaco, anche lui su una sedia a rotelle, offre a chi vive ogni giorno la propria disabilità la possibilità di prendere parte a una festa che è per tutti. Questa passeggiata precede sempre la gara agonistica proprio a rappresentare che lo sport è anche per chi non ha un corpo forte e agile e che il valore dell’inclusività viene prima della competizione fisica. Gli organizzatori si sono impegnati affinché questo aspetto avesse una maggiore eco e hanno ottenuto un importante riconoscimento: quest’anno la gara è stata inserita nel circuito nazionale FISPES (federazione italiana sport paralimpici e sperimentali) e prevede la partecipazione di atleti provenienti da tutta Italia.

La corsa agonistica si snoda in un percorso cittadino di 6 km che conduce gli atleti tra le vie principali del paese, tra i numerosi podisti quest’anno ci sarà la partecipazione, unica in tutta Italia, di ben tre atleti novantenni. Gli atleti Ciccio De Trovato e Nino Macaluso sono ormai dei veterani della manifestazione e delle vere e proprie icone, il terzo novantenne giungerà a Valledolmo dalla Puglia; i tre giurano che si sfideranno in una battaglia leale e che offriranno uno spettacolo unico.

Dopo il traguardo tutto si trasforma in festa con musica e un ricco ristoro di cibi preparati in loco. La manifestazione si concluderà con la premiazione finale con prodotti a km 0 perchè lo sport passa anche dalla promozione di una alimentazione sana fatta di cibi genuini e ne sono convinti i valledolmesi che hanno fatto di questo concetto il loro tratto distintivo investendo su prodotti di alta qualità riconosciuti e apprezzati ovunque.

Il divertimento è assicurato e lo sanno bene i numerosi atleti che ogni anno giungono nel piccolo centro affrontando un lungo viaggio pur di prendere parte alla manifestazione.

Matilde Alessi

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.