“Dopo quanto accaduto ieri sera in aula vorrei domandare a Schifani se prova imbarazzo per l’operato del governo e della maggioranza di centrodestra che rappresenta. Una situazione sconcertante che è il risultato di una politica arrogante che opera a dispetto dello Stato, della Costituzione e che bada solo ai giochi di potere”. Così il vice-presidente del gruppo parlamentare PD, Mario Giambona, è tornato a commentare questa mattina il rinvio delle elezioni di secondo grado per le ex province siciliane, maturato nella serata di ieri all’ARS. “In passato Schifani ha ricoperto la seconda carica dello Stato, motivo per cui l’aspettativa è di massimo rispetto delle Istituzioni e della nostra Costituzione – continua Giambona -. Le ultime tre sentenze della Corte Costituzionale del 2018, 2021 e 2023 non lasciano dubbi in proposito. L’ultima sentenza è stata, per di più, tranciante sui continui rinvii delle elezioni di secondo livello e relative proroghe delle gestioni commissariali – spiega -. La Corte senza mezzi termini ha stigmatizzato che a tale situazione deve essere posto rimedio senza ulteriori ritardi, attraverso il tempestivo svolgimento delle elezioni. Nessuno ha espresso posizioni contrarie ad un ritorno al voto diretto – conclude il deputato del Pd -, ma deve avvenire nel rispetto delle regole. L’atteggiamento di questo Governo e della maggioranza non è né serio, né responsabile”.

Ufficio Stampa on. Mario Giambona

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.