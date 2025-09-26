Tutto pronto a Palermo per la quinta edizione di Expo del Vinile, la manifestazione dedicata a vinili, CD e cultura musicale, organizzata dall’associazione Artigianando, che negli anni si è affermata come appuntamento di riferimento per appassionati e collezionisti. L’appuntamento, quest’anno, è fissato dal 3 al 5 ottobre negli spazi del NOZ ai Cantieri Culturali alla Zisa.

L’iniziativa, dunque, si articolerà in tre giornate: venerdì 3 ottobre con apertura dalle 16 alle 22, e sabato 4 e domenica 5 ottobre dalle 10 alle 21. L’evento non è soltanto una mostra-mercato, ma un vero e proprio momento di scambio e condivisione dedicato agli appassionati, una manifestazione capace di riunire espositori, collezionisti e curiosi intorno a un comune denominatore: l’amore per la musica.





Nel corso degli anni Expo del Vinile ha costruito un’identità culturale ben definita, diventando punto di riferimento per chi cerca non solo dischi rari, ristampe o titoli da collezione, ma anche l’esperienza di una comunità che condivide passioni e scoperte. In questo contesto, lo Spazio NOZ si propone come una ‘casa’ per gli amanti dei dischi in tutte le loro forme, un luogo dove si possono acquistare, scambiare e in cui è ovviamente ascoltare la musica.

“Expo del vinile è giunto al suo quinto anno – afferma Luca Tumminia, presidente di Artigianando – con grande soddisfazione abbiamo creato una continuità con un mondo , quello dei dischi che unisce appassionati di tutte le età, con espositori da tutta Italia“.





Ampia, come di consueto, l’offerta proposta quest’anno da Expo del Vinile, con dischi spazieranno tra i vari generi: dal rock alla black music, dall’elettronica al jazz, fino alle colonne sonore, con la partecipazione di espositori italiani e internazionali. L’ambizione è far sì che ogni visitatore possa imbattersi nel proprio prossimo ‘disco del cuore’. All’interno dello spazio NOZ, inoltre, sarà allestita un’ampia area food and beverage.

Expo del Vinile conferma la sua attenzione al legame con la città di Palermo e con la scena musicale locale, come dimostrato dalla special edition organizzata lo scorso aprile in occasione del Record Store Day. Anche quest’anno i Cantieri Culturali alla Zisa offriranno ai visitatori parcheggi gratuiti e facilmente accessibili, rendendo l’evento fruibile a tutti.

Expo del Vinile non è soltanto una manifestazione dedicata al collezionismo, ma un rito culturale che continua a rafforzare il senso di comunità intorno al vinile e alla musica.

Luogo: Spazio Noz, Cantieri Culturali della Zisa, via Paolo Gili, 4, PALERMO, PALERMO, SICILIA

