Con il tradizionale taglio del nastro si è aperta ufficialmente, nella serata di sabato 25 luglio, la XXI edizione di Expo Oliveri, la manifestazione che da oltre vent’anni rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’estate siciliana e che continua a confermarsi come la più grande fiera commerciale della Sicilia.

La cerimonia inaugurale si è svolta alla presenza del sindaco di Oliveri Francesco Iarrera, del vicesindaco Salvatora Saporito, dei componenti della Giunta comunale, delle autorità civili e militari, delle Forze dell’Ordine, della Polizia Municipale, delle associazioni del territorio, degli espositori e di un numeroso pubblico che ha affollato il Campo Sportivo sin dalle prime ore di apertura.





Accanto all’Amministrazione comunale, presente anche l’organizzatrice Giusy D’Amico, Amministratrice della società organizzatrice Eurofiere srl, che da oltre due decenni coordina un evento capace di richiamare ogni estate migliaia di visitatori e centinaia di operatori economici provenienti da tutta la Sicilia.

Anche quest’anno Expo Oliveri si presenta con un’offerta ampia e variegata, confermandosi un punto di riferimento per il commercio, l’artigianato, l’enogastronomia, la promozione delle eccellenze territoriali e l’intrattenimento. Un appuntamento che accompagnerà residenti e turisti fino al 31 agosto, contribuendo a rafforzare l’attrattività turistica di Oliveri e dell’intero comprensorio.





Nel suo intervento inaugurale, il sindaco Francesco Iarrera ha sottolineato come la longevità della manifestazione non sia casuale, ma il risultato della capacità di evolversi insieme ai bisogni delle persone.

“In un’epoca in cui tutto cambia rapidamente, Expo Oliveri continua a crescere perché ha saputo ascoltare le persone. Ha creato uno spazio sicuro, ordinato e accogliente dove le famiglie possono ritrovarsi, vivere momenti di serenità e costruire relazioni. Allo stesso tempo ha saputo valorizzare il coraggio degli imprenditori, veri protagonisti di questa manifestazione, che continuano a investire sul territorio contribuendo alla sua crescita economica e sociale. C’è poi un altro elemento fondamentale: la capacità di promuovere l’identità della Sicilia, una terra ricca di storia, cultura e tradizioni che oggi rappresenta un valore riconosciuto e apprezzato ovunque. Expo Oliveri riesce a racchiudere tutto questo e dimostra che investire sul nostro territorio significa investire sul futuro” ha dichiarato Iarrera.





Il primo cittadino ha inoltre rivolto un invito agli imprenditori a continuare a credere nelle potenzialità di Oliveri, definendola una comunità dinamica e determinata a crescere attraverso iniziative capaci di generare sviluppo e nuove opportunità.

“Vedere così tante persone presenti già dalla serata inaugurale è motivo di grande orgoglio e rappresenta la soddisfazione più bella per chi lavora tutto l’anno a questa manifestazione. Ringrazio l’Amministrazione comunale, gli espositori che continuano a credere in Expo Oliveri e tutti coloro che, con il loro impegno, rendono possibile questa grande festa. Auguro a tutti un mese ricco di incontri, serenità e soddisfazioni” ha dichiarato Giusy D’Amico piena di emozione.

Con l’apertura ufficiale prende così il via un mese di appuntamenti che trasformeranno il Campo Sportivo di Oliveri in una grande vetrina dedicata alle imprese, alle produzioni artigianali, ai sapori del territorio e alla convivialità, confermando Expo Oliveri come uno degli eventi di punta dell’estate siciliana.

La manifestazione sarà aperta ogni sera fino al 31 agosto, dalle 19.00 all’1.00, con ingresso gratuito.

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