L’aveva annunciato l’Assessore Regionale Elvira Amata nel discorso tenuto in occasione dell’inaugurazione dell’Expo Oliveri l’1 agosto 2024 con queste parole: «In considerazione dei dati di quest’anno sul turismo, è possibile stimare che anche qui a Oliveri la presenza turistica raggiungerà numeri molto importanti». Così, infatti, è accaduto.

La fiera ha raggiunto il suo apice anche quest’anno, continuando a confermarsi uno degli eventi più attesi dell’estate siciliana, attirando anche turisti da altre regioni. L’Expo Oliveri, infatti, è arrivato alla 19^ Edizione, dopo molti anni di lavoro svolto dietro le quinte dalla famiglia D’Amico dell’Organizzazione di “Eurofiere SRL”, che da sempre ha puntato sulla qualità, raggiungendo gli importanti risultati di oggi, confermandosi quindi come una delle realtà più importanti della Regione.

Lo sanno bene anche gli oltre 120 espositori presenti alla Fiera: molte attività hanno riconfermato la loro collaborazione iniziata diversi anni prima, sintono di un rapporto di qualità e trasparenza.

Le attività hanno arricchito l’evento con la loro offerta di prodotti e servizi sempre aggiornati alle nuove tendenze. Numerose aziende locali e regionali hanno presentato le eccellenze siciliane, spaziando dall’artigianato tradizionale all’innovazione tecnologica. Non sono mancati espositori provenienti da altre regioni tra cui la Calabria e la Puglia, portando i loro prodotti tipici. Non a caso, da diversi anni, l’Expo Oliveri sembra essere un’attrattiva anche per le attività fuori Regione e questo rappresenta un motivo di orgoglio per tutta la Sicilia.

Le attività presenti offrono prodotti eccellenti, spaziando dall’artigianato tradizionale all’innovazione tecnologica, attirando un pubblico interessato e curioso.

ARTIGIANATO

In questa edizione un ruolo di rilievo è stato svolto dagli artigiani locali, che hanno esposto prodotti fatti a mano, come ceramiche, tessuti e gioielli, mettendo in luce le antiche tecniche siciliane di lavorazione tramandate di generazione in generazione.

AGROALIMENTARE

La valorizzazione dei prodotti a chilometro zero è stata al centro di questa sezione, promuovendo un consumo sostenibile e legato al territorio. L’area dedicata al cibo e alle bevande ha visto protagonisti produttori di specialità siciliane, come formaggi, salumi, conserve e dolci tipici, oltre a vini e oli d’oliva di alta qualità.

INNOVAZIONE

Non sono mancate aziende innovative, che hanno presentato soluzioni tecnologiche applicate al settore agricolo e turistico, dimostrando come tradizione e modernità possano convivere armoniosamente.

MODA E DESIGN

Spazio anche alla moda, con espositori che hanno presentato capi di abbigliamento e accessori realizzati con materiali naturali e tecniche eco-sostenibili, attirando l’attenzione per l’originalità delle loro creazioni. Particolare attenzione alla cultura etnica dal design tipico e i colori sgargianti.

La fiera non solo ha offerto una vetrina alle eccellenze che hanno aderito, ma ha anche promosso la sostenibilità e il rispetto per l’ambiente, temi sempre più centrali nelle politiche locali.

L’Expo Oliveri, organizzato da “Eurofiere SRL” con l’importante contributo della Regione Sicilia e il supporto dell’Amministrazione Comunale di Oliveri, continua ad essere aperto al pubblico fino al 31 agosto 2024, situato nell’area del Campo Sportivo, vicino al centro abitato. Rimane aperto ogni giorno dalle ore 19:00 alle ore 1:00.





