Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, in occasione del trentatreesimo anniversario dell’uccisione di Fabio Garofalo, intende ricordare una delle più significative e meno conosciute vicende della cronaca mafiosa siciliana degli anni Novanta. La sua storia restituisce il volto di una violenza che non colpisce soltanto magistrati, amministratori o imprenditori, ma può travolgere anche cittadini del tutto estranei a qualsiasi contesto criminale, privando una comunità del futuro rappresentato dai suoi giovani.

Fabio Garofalo aveva diciotto anni e viveva a Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania. Era un ragazzo conosciuto e stimato per il suo impegno nel volontariato con l’Azione Cattolica della parrocchia, dove prestava assistenza agli anziani del paese. La sua quotidianità era quella di un giovane come tanti, fatta di studio, amicizie e piccoli momenti di svago. Proveniva da una famiglia estranea a qualsiasi contesto mafioso e non aveva alcun legame con ambienti criminali.





La sera del 1° agosto 1993, intorno alle 22.30, Fabio si trovava nella sala giochi “Papillon” di Santa Maria di Licodia. In quei minuti un uomo con il volto coperto da un passamontagna fece irruzione nel locale e aprì il fuoco contro Mirko Sidoti, sedicenne e figlio del titolare dell’esercizio commerciale, ferendolo gravemente. Mentre tentava di fuggire, il sicario si trovò davanti Fabio Garofalo e, senza alcuna esitazione, gli sparò un colpo di pistola al volto da distanza ravvicinata, uccidendolo sul colpo. Fabio fu assassinato esclusivamente perché testimone involontario dell’agguato.

Le indagini si svilupparono in un contesto caratterizzato dalla paura e dall’omertà, elementi che inizialmente resero particolarmente complesso l’accertamento delle responsabilità. Solo nei mesi successivi emerse che il bersaglio dell’azione criminale era il titolare della sala giochi, coinvolto nelle dinamiche del racket delle estorsioni. Nel gennaio 1994 furono arrestati Calogero Sidoti, accusato di concorso nell’omicidio, e Nunzio Petralia, ritenuto dagli investigatori l’esecutore materiale del delitto.

L’assassinio di Fabio Garofalo si colloca in una delle stagioni più drammatiche della storia repubblicana. Dopo le stragi di Capaci e di via D’Amelio del 1992, il 1993 fu segnato dagli attentati di via dei Georgofili a Firenze, di via Palestro a Milano e dagli attacchi alle basiliche di San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro a Roma. Mentre l’attenzione nazionale era rivolta alla strategia stragista di Cosa nostra, nei territori continuavano a consumarsi estorsioni, intimidazioni e regolamenti di conti che condizionavano profondamente la vita economica e sociale di numerose comunità.





La vicenda di Fabio Garofalo rappresentò anche un momento di svolta per il territorio etneo. L’efferatezza del delitto contribuì progressivamente a incrinare il clima di paura che da tempo gravava sui commercianti della zona. Nei mesi successivi diversi imprenditori e titolari di attività commerciali decisero di collaborare con gli investigatori, denunciando il sistema delle estorsioni che soffocava l’economia locale. Quelle testimonianze consentirono di ricostruire il funzionamento dell’organizzazione criminale operante tra Santa Maria di Licodia, Paternò, Belpasso e Biancavilla e portarono, il 29 giugno 1994, a una vasta operazione dei Carabinieri che smantellò un’articolata rete estorsiva riconducibile alla cosca di Giuseppe Pulvirenti, detto “u Malpassotu”. La storia di Fabio dimostra come anche una tragedia apparentemente priva di senso possa contribuire, nel tempo, a generare una reazione collettiva contro il dominio mafioso.





Per molti anni il suo nome è rimasto conosciuto quasi esclusivamente nell’ambito della memoria locale. Grazie all’impegno costante del fratello Antonio Garofalo, quella tragedia familiare è diventata occasione di confronto con migliaia di studenti, favorendo la riscoperta di una vicenda che appartiene pienamente alla storia contemporanea italiana.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani propone l’istituzione del progetto nazionale “Il futuro che ci è stato sottratto”, destinato alle scuole secondarie di secondo grado. L’iniziativa invita gli studenti a ricostruire, attraverso documenti d’archivio, atti giudiziari, fonti giornalistiche e testimonianze dirette, non soltanto la biografia di una vittima innocente della criminalità organizzata, ma anche il percorso umano, professionale e sociale che quella persona avrebbe potuto sviluppare se la sua esistenza non fosse stata interrotta dalla violenza. Agli studenti sarà affidato il compito di elaborare una riflessione documentata sul patrimonio di competenze, relazioni, idee e opportunità che ogni vittima avrebbe potuto restituire alla propria comunità. L’obiettivo è introdurre una prospettiva diversa, capace di spostare l’attenzione dalla narrazione del delitto alla consapevolezza di ciò che la collettività ha irrimediabilmente perduto.





Ricordare Fabio Garofalo significa restituire dignità a una storia che non può essere ridotta a una semplice pagina di cronaca. Ogni vittima innocente della mafia rappresenta una parte del futuro che è stato sottratto al Paese. Per questo motivo la scuola è chiamata non soltanto a trasmettere conoscenze, ma anche a ricostruire, con rigore storico e senso critico, le vicende che hanno segnato il cammino della Repubblica, affinché il sacrificio di giovani come Fabio Garofalo continui a interrogare la coscienza civile delle nuove generazioni e a rafforzare il rifiuto di ogni forma di sopraffazione e di violenza.

prof.ssa Giovanna De Lucia Lumeno

CNDDU

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