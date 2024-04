Fabio Rizzo & Mezz Gacano in concerto per La Pietra Lunare, lunedì 15 Aprile a Fabbrica 102 in via Monteleone 32, h 21:00.

Chitarrista siculo dal tocco arcaico Fabio Rizzo è un artista polivalente. Esploratore del patrimonio musicale mediterraneo oggi ricerca un nuovo linguaggio melodico grazie alla chitarra microtonale.

Musicista e produttore è anche e soprattutto autore e regista radiofonico, famoso per essere stato il fondatore degli Indigo Studios di Palermo e dell’etichetta discografica indipendente 800A Records in anni non sospetti di sforzo musicale… Regista fisso su Radio2 e autore delle musiche originali delle trasmissioni Rai.

Ha firmato la colonna sonora del film Spaccaossa, presentato alla Giornata degli Autori della Mostra del Cinema di Venezia e finalista ai premi David di Donatello 2023.

Oggi cura la direzione artistica di Mondo Sounds Festival e di Vita ra me Vita e fa parte di Lero Lero, collettivo di studio, ricerca e sperimentazione sulla musica di tradizione orale siciliana.

Mezz Gacano (alter ego di Davide Mezzatesta) è un chitarrista ma soprattutto compositore elettronico agitatore di piazze musicali. Polistrumentista, pittore e agitatore culturale, con solido background nel “rock hard e sinfonico” Mezzatesta è sempre al centro di operazioni ardite che seguono un mantra: la musica prescinde gli stili e i generi solo dopo averli attraversati e approfonditi…

Dal 4 Marzo a Fabbrica 102 in via Monteleone 32, Palermo, è tornata La Strana Coppia formata da Marco Cappelli e Mezz Gacano per lanciare il terzo capitolo de LA PIETRA LUNARE

Rassegna di musica “altra” e “alta” presentata sotto l’egida dell’etichetta discografica indipendente 41st PARALLEL RECORDS.

Mezz Gacano (alter ego di Davide Mezzatesta) – chitarrista polistrumentista, pittore e agitatore culturale – incontra Marco Cappelli – militante nell’avanguardia newyorkese e docente di chitarra classica presso il Conservatorio di Palermo, reduce da un grande concerto al Politeama Garibaldi per l’Associazione Siciliana Amici della Musica https://amicidellamusicapalermo.net/events/marco-cappelli-quartetto-gagliano/)

I due convinti sostenitori dell’ipotesi che Palermo sia ricchissima di “sostanza musicale”, spesso ignorata dai circuiti d’intrattenimento, decidono di dar vita, complice l’ospitalità di Fabbrica 102, a LA PIETRA LUNARE, rassegna unica nel suo genere, intergenerazionale ed eterogenea.

I precedenti capitoli della rassegna (Marzo-Maggio e Novembre-Dicembre 2023) hanno dato ragione all’ipotesi della Strana Coppia, vedendo avvicendarsi sul palco di Fabbrica102 un nutrito gruppo di musicisti di estrazione diversa, legati alla scena artistica palermitana e non solo, calorosamente accolti da un pubblico fidelizzato che ha dimostrato di credere, insieme con gli artisti, in una creatività senza confini e in un prolifico scambio di idee, esperienze e progetti.

Riassunto: la politica dei grandi eventi fa di certo battere cassa e offre l’opportunità di ascoltare grandi nomi, ma la cultura di una città vive anche della propria scena locale. Accade in tutte le grandi capitali culturali del mondo, da cui spesso i “grandi nomi” provengono e anche a Palermo esiste una ricchissima vena di creatività sommersa, che emerge a tratti in oasi di straordinaria originalità.

LA PIETRA LUNARE @ Fabbrica 102 è un’occasione per salire in superficie e in crescere in costante fermento, seguendo due “comandamenti”:

• Non c’è arte se non si mette almeno “un piede” su una terra sconosciuta

• Uscire il lunedì sera

L’ingresso ai concerti è gratuito.

41st PARALLEL RECORDS (su tutte le piattaforme digitali) https://41stparallelrecords.bandcamp.com/music

http://objet-a.bandcamp.com/

Ufficio stampa Elena Beninati +39 336386748 elenabeninati99@gmail.com

Luogo: Fabbrica 102, Monteleone , 32, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 15/04/2024

Data Fine: 15/04/2024

Ora: 21:00

Artista: Fabio Rizzo e Mezz Gacano

Prezzo: 0.00

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.