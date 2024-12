Torretta, è pronta ad ospitare due giorni di festa e convivialità con il “Faccia di Vecchia Fest”, che celebra i sapori autentici del nostro territorio. Il prossimo 30 dicembre 2024, a partire dalle ore 18:00, al Belvedere Francesco di Maggio, Torretta si trasformerà in un palcoscenico di gusto, musica e spettacolo per il “Faccia di Vecchia Fest – Celebriamo il gusto della tradizione!”.

Questa iniziativa, finanziata dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, ha come obiettivo quello di promuovere e valorizzare la tradizione gastronomica locale, con un particolare focus su uno dei piatti simbolo di Torretta: la Faccia di Vecchia, un piatto che racconta la storia e il legame indissolubile tra la cucina contadina e il nostro territorio.

30 dicembre La protagonista è la “Faccia di Vecchia”

La Faccia di Vecchia è un piatto tradizionale di Torretta, che si distingue per la sua semplicità e il suo gusto ricco e autentico. Si tratta di un piatto che unisce pochi, ma pregiati ingredienti locali: mollica morbida, scalogno, pomodoro, pepe, caciocavallo, sarda salata, origano e olio extravergine d’oliva. La sua preparazione è un perfetto esempio della cucina contadina, che valorizza il sapore genuino degli ingredienti freschi e locali.

Durante l’evento, i visitatori avranno l’opportunità di degustare diverse varianti della Faccia di Vecchia, preparate anche dalle pizzerie locali, ognuna delle quali proporrà la propria interpretazione del piatto, unendo tradizione e creatività. Sarà un’occasione per riscoprire la qualità e l’autenticità dei prodotti locali, unendo la passione dei pizzaioli del paese e il desiderio di far conoscere le eccellenze culinarie del nostro territorio.

Un programma ricco di emozioni

Oltre alla degustazione della Faccia di Vecchia, l’evento offrirà una serie di attività pensate per intrattenere e coinvolgere i partecipanti. In particolare, The Christmas Song Quartet offrirà uno spettacolo musicale dal repertorio natalizio, creando l’atmosfera ideale per vivere la magia delle festività. Con i suoi brani, il gruppo saprà trasportare i presenti in un’atmosfera festosa e di grande suggestione.

A rendere ancora più spettacolare l’evento ci penserà l’Associazione Culturale Solart, che darà vita a una sfilata di coreografie e luci LED, trasformando il Belvedere in un vero e proprio palcoscenico di luci e colori. La magia visiva delle luci LED, accompagnata dalle coreografie suggestive, contribuirà a creare un’atmosfera incantevole, perfetta per concludere l’anno.

Un’occasione per promuovere i prodotti locali

Il “Faccia di Vecchia Fest” rappresenta non solo un’opportunità per scoprire e gustare la cucina tradizionale, ma anche un importante momento di promozione per le pizzerie locali e i produttori del nostro territorio. Ogni pizzeria che parteciperà all’evento avrà l’opportunità di presentare la propria versione della Faccia di Vecchia, arricchita da ingredienti tipici e locali, ma anche da un tocco di innovazione che riflette il legame con il passato e la voglia di rinnovarsi.

L’evento, infatti, è stato pensato anche come una vetrina per il territorio, dove i produttori locali possono far conoscere e valorizzare prodotti semplici, ma pregiati, come il caciocavallo, l’olio extravergine di oliva, e la sarda salata, ingredienti fondamentali per la preparazione della Faccia di Vecchia. La Regione Sicilia, attraverso il suo finanziamento, conferma così il proprio impegno nella valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche e nella promozione delle produzioni locali, fondamentali per lo sviluppo sostenibile delle nostre comunità rurali.

Un invito a tutti

“Faccia di Vecchia Fest” è un’occasione unica per vivere due giorni all’insegna della gastronomia, della musica e della tradizione. È un’occasione per stare insieme, per ritrovarsi e condividere un’esperienza unica che unisce gusto, musica e cultura. L’evento rappresenta un omaggio alla nostra tradizione culinaria, ma anche una celebrazione della nostra capacità di innovare senza dimenticare le radici.

31 Dicembre – Capodanno a Torretta

Il 31 dicembre, la festa si sposterà verso l’arrivo del nuovo anno con “Aspettando la Mezzanotte”. A partire dalle 20:00, il Belvedere diventerà il cuore pulsante della festa, con una degustazione di prodotti tipici locali, che permetterà ai partecipanti di scoprire i sapori più autentici della cucina siciliana. La serata sarà accompagnata dalla musica dal vivo dei “Gli Insomnia” e gli “Ora D’Aria”, che animeranno la piazza con un mix di brani coinvolgenti.

La magia della notte culminerà con i giochi pirotecnici alle 00:00, che illumineranno il cielo di Torretta, segnando l’inizio del 2025. Dopo il brindisi, panettoni e spumante saranno offerti a tutti per festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno.

Ti aspettiamo il 30 e 31 dicembre 2024, dalle ore 18:00, in Belvedere Francesco di Maggio, Torretta (PA).

Luogo: Belvedere Francesco Di Maggio, Piazza Lampedusa, 3, TORRETTA, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 30/12/2024

Data Fine: 31/12/2024

Ora: 18:00

Artista: The Christmas Song Quartet

Prezzo: 0.00

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.