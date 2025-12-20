Catania– Si è svolta presso la sede delle Acli di Catania la giornata di incontro promossa dalla Rete Umbertata, nell’ambito del progetto europeo ESC30, dal titolo “Fai la differenza. Fai rete. Fai volontariato”.

L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di confronto e informazione rivolto ai giovani, con l’obiettivo di raccontare cosa significhi oggi fare volontariato, come questo sia cambiato nel tempo e quali nuove opportunità offre, sia in Italia che all’estero.

Durante l’incontro è stato messo in evidenza il valore del volontariato non solo come esperienza di cittadinanza attiva e solidarietà, ma anche come percorso di crescita personale e professionale. Particolare attenzione è stata dedicata alle competenze trasversali (soft skills) che si acquisiscono attraverso l’impegno volontario, come lavoro di squadra, comunicazione, problem solving e senso di responsabilità, e all’importanza di saperle valorizzare all’interno del curriculum vitae, rendendole riconoscibili anche nel mondo del lavoro.

Nel corso della giornata è stato inoltre illustrato lo Youthpass, strumento ufficiale dell’Unione Europea che consente di certificare le competenze acquisite nei progetti di volontariato e di mobilità europea.

A concludere l’incontro è stato l’intervento di Rosario Battiato, segretario dell’Associazione Donatori di Sangue San Marco, che ha sottolineato l’importanza del dono del sangue come gesto concreto di solidarietà e responsabilità civile, capace di salvare vite e rafforzare il senso di comunità.

L’evento si inserisce nel più ampio percorso del progetto ESC30 “Rete Umbertata”, che mira a promuovere la partecipazione attiva dei giovani, la cultura del volontariato e la creazione di reti territoriali ed europee capaci di generare un impatto sociale positivo e duraturo.

La Rete Umbertata è una rete solidale, informale e sostenibile che riunisce enti del terzo settore della città di Catania e della sua provincia, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra le organizzazioni e rispondere in modo più efficace e coordinato ai bisogni della comunità.

È gestita in larga parte da giovani volontari, promuovendo così la partecipazione attiva e lo sviluppo di competenze nel sociale, elementi fondamentali per garantirne la continuità e l’impatto nel tempo. Per maggiori informazioni www.reteumbertata.it



