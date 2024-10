Filippo Lo Brutto è entrato a far parte della Segreteria Regionale del sindacato Faisa Cisal.

Al termine dei lavori del Consiglio Direttivo Regionale Faisa Cisal Sicilia, svoltosi a Catania questa mattina, l’agrigentino Lo Brutto, dipendente dell’Azienda Siciliana Trasporti S.p.A. (partecipata della Regione Siciliana), è stato nominato membro della Segreteria Regionale del sindacato autonomo in questione.

Con una consolidata esperienza e una notevole capacità organizzativa, la sua nomina arriva in un momento cruciale per l’Azienda Siciliana Trasporti S.p.A. Il nuovo incarico ha suscitato grande apprezzamento e stima da parte dei colleghi, che riconoscono in Lo Brutto serietà, correttezza e spiccate doti umane.

Chi sono i componenti della Segreteria Faisa Cisal Sicilia: Romualdo Moschella (Segretario Regionale), Giovanni Lo Schiavo (Segretario Regionale Aggiunto), Giuseppe Di Maio (componente), Filippo Lo Brutto (componente), Salvo Crisafulli (componente, rappresentante del Trasporto Privato).

I nuovi nominati del Consiglio Direttivo Regionale: Francesco Greco (dipendente AMTS S.p.A.), Emanuele Ricciolino (dipendente AMTS S.p.A.), Concetto Pirri (dipendente ASM S.p.A. Taormina), Fabio Danisvalle (dipendente AMAT S.p.A.), Giuseppe Schilirò (dipendente AST S.p.A.), Antonio Cottone (dipendente AST S.p.A.).

