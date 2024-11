“Oggi la donna esprime la sua forza generatrice in termini di maternità, e noi donne non lo possiamo negare, e in forza propositiva e attenta ai bisogni della società che, definisco non più liquida, ma gassosa, priva di forma e di ordine”. Lo dichiara Maria Grazia Di Giorgi, responsabile dipartimento Famiglia di Palermo e consigliere regionale di parità supplente.

Durante la Festa dell’Amicizia, che si è svolta nello scorso week end a Ribera, in provincia di Agrigento, il dipartimento ha presentato il libro “Conflitti e soluzioni sostenibili: la mediazione familiare’ dell’avvocato Maria Antonietta Catania, mediatore familiare, alla presenza, tra gli altri, di Totò Cuffaro, segretario nazionale della DC, dell’on. Renato Grassi, presidente nazionale del partito, di Stefano Cirillo, segretario regionale e Giusi Provino, segretario del Movimento Donne.

“La mediazione familiare è ‘bambino-centrica’ a ancora non si può negare ai figli il diritto della parità genitoriale – dichiara l’avvocato Maria Antonietta Catania -.Si rimane sempre mamma e papà nonostante la crisi di coppia”.

Il dipartimento Famiglia è stato inoltre protagonista con il ‘Focus Famiglia’, un’iniziativa che ha visto il coinvolgimento anche dell’on. Francesca Donato. Sono state raccolte, attraverso un questionario, diverse opinioni, analisi, proposte relativi a tutte le problematiche che attanagliano la famiglia del terzo millennio, dando libero spazio alla voce del popolo che ha partecipato in maniera importante.

“Il dipartimento Famiglia ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dei due eventi e chi ha partecipato attivamente alla presentazione del libro e ha redatto il questionario. I risultati di quest’ultimo saranno oggetto di analisi e i risultati avranno sviluppi nel futuro. Auspichiamo, inoltre, che tali manifestazioni possano essere replicate anche in futuro”.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.