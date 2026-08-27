È nata ufficialmente BLS CER – La Comunità Energetica Solidale Nazionale, una nuova realtà che parte operando nelle province di Caltanissetta, Enna e Agrigento con l’obiettivo di permettere a famiglie, imprese, enti pubblici e associazioni di beneficiare delle opportunità offerte dalle Comunità Energetiche Rinnovabili.

“Abbiamo scelto l’alveare come simbolo della nostra Comunità Energetica perché crediamo che il futuro dell’energia passi dalla collaborazione e dalla capacità di creare valore insieme. Anche una Comunità Energetica funziona così, famiglie, imprese, enti pubblici e associazioni possono diventare parte di questo progetto, indipendentemente dal fatto che possiedano o meno un impianto fotovoltaico.”





Spiegano dal direttivo, “Vogliamo costruire una comunità nella quale l’energia prodotta generi benefici economici e sociali per il territorio stesso. Chi produce energia e chi la consuma contribuiscono insieme a generare l’incentivo che serve a creare benefici per tutto il territorio.”

Uno degli aspetti meno conosciuti delle CER è infatti il poter ricevere una quota degli incentivi riconosciuti dal GSE anche senza possedere un impianto fotovoltaico o eolico.

Possono aderire gratuitamente famiglie, condomini, attività commerciali, imprese, enti pubblici, associazioni e realtà del terzo settore.

E possono aderire gratuitamente anche i produttori di energia già dotati di impianto fotovoltaico o eolico.

Il tutto senza cambiare fornitore di energia, senza cambiare contatore e senza sostenere costi di ingresso.





BLS CER può già contare su impianti di produzione presenti nel territorio nisseno e su collaborazioni con professionisti del settore nelle province di Enna e Agrigento ma guarda già oltre i confini provinciali e regionali con l’obiettivo di sviluppare nuovi modelli di condivisione energetica e valorizzazione del territorio, avendo già studiato un modello di valorizzazione dell’economia del territorio replicabile sull’intero territorio nazionale.

Ci rivolgiamo con particolare attenzione alle associazioni e al terzo settore, affinché gli incentivi derivanti dalla condivisione dell’energia possano diventare anche uno strumento di solidarietà e sostegno alle realtà che operano quotidianamente sul territorio.

Il Consiglio Direttivo di BLS CER è composto dal presidente Luigi Burgio, Vicepresidente Mauro Gomez Savarino e il Segretario Fabiano Miccichè.

BLS CER – La Comunità Energetica Solidale Nazionale

“Nessun bene giova a chi lo possiede se non viene condiviso.” – Lucio Anneo Seneca

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