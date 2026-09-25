Svegliarsi e aspettare che il sole sorga ascoltando il dolce suono del mare. Un momento di forte suggestione che domenica 4 ottobre sarà offerto da Lucina Lanzara all’Acquasanta con il progetto “VoXaS – Il grano e l’Alba”, concerto-spettacolo che intreccia musica, parola e paesaggio nel momento in cui la notte cede il passo al giorno.

un progetto che incontra il favore di non pochi, primo tra tutti Marco Betta, Sovrintendente del Teatro Massimo, riprendendo le parole dell’omonimo disco, per il quale VoXaS ci proietta in un viaggio sonoro affascinante, sospeso tra l’energia della luce ed il suono della natura, in bilico tra il sogno e la dimensione del volo”.

Grazie all’Alba all’Acquasanta, performance artistica che Lucina Lanzara realizzerà in collaborazione con il Consorzio Network dei Talenti, che all’Acquasanta gestisce un bene confiscato alla mafia, la piazza della borgata marinara di Palermo si trasformerà in un palcoscenico naturale per dare vita a un progetto, ideato dalla cantautrice e compositrice siciliana. Un percorso che prende il via nel 2007 come disco live e racconta — attraverso tredici scene — il viaggio simbolico di tre figure archetipiche: l’Alba, il Grano e la Terra. Un’opera di linguaggio jazz e world music che mette in relazione la memoria agricola siciliana, il valore del grano biologico Perciasacchi, il mare e il patrimonio umano del quartiere Acquasanta.

Sul palco, con le spalle rivolte al mare affinché il pubblico possa assistere al sorgere del sole durante l’esecuzione, ci saranno: Lucina Lanzara (direzione musicale e voce), Francesco Guaiana (chitarra e live electronics), Gaspare Palazzolo (sax tenore), Stefano India (contrabbasso) e Maurizio Spicuzza (voce recitante).

In più, visto che il 4 Ottobre si celebra San Francesco, il santo che parlava con gli animali, don Nino Rocca, parroco della Parrocchia di Maria SS. della Lettera all’Acquasanta, benedirà tutti gli animali domestici.

Il programma della mattina

• ore 6:00 – Raduno in Piazza Acquasanta

• ore 6:15 – Inizio del concerto VoXaS – Il grano e l’Alba

• ore 7:15 – Benedizione degli animali a cura del parroco Don Nino Rocca, nel giorno di San Francesco

• ore 7:30 – Saluto delle istituzioni e presentazione della rete sociale “Il Sorriso di Sara”

• ore 8:00 – Colazione salata a cura del Consorzio Network dei Talenti

Il Consorzio Network dei Talenti

L’evento è anche l’occasione per presentare il Consorzio Network dei Talenti, rete di 12 imprese sociali impegnate sul territorio: Consorzio Network dei Talenti S.C.S. (coordinamento), CIRPE Impresa Sociale, Mediter Italia ETS, Millecolori APS ETS, Parrocchia Maria SS. della Lettera, ACLI Palermo APS, Associazione Sara Campanella ETS, Sport21 Sicilia ODV, Tour e Bike APS, AIpd Palermo APS ETS, Anvas ODV, Cov ODV.

Il Sorriso di Sara

All’interno di questa rete opera lo sportello di ascolto sociale “Il Sorriso di Sara”, dedicato alla memoria di Sara Campanella, il cui percorso di attivazione e animazione sarà raccontato dai diretti protagonisti nel corso della mattinata.

L’azione al Liceo Linguistico Cassarà

Il progetto proseguirà venerdì 9 Ottobre con un secondo appuntamento dedicato alla comunità scolastica: una mattinata al Liceo Linguistico Cassarà con un concerto partecipativo, un incontro di educazione alimentare e un laboratorio di panificazione. Al centro dell’incontro il grano Perciasacchi, grano duro antico siciliano (noto anche come Farro lungo), coltivato in regime biologico nelle aree interne dell’isola. Gli studenti potranno conoscere e toccare i chicchi, vedere la farina e partecipare attivamente alla musica insieme ai musicisti, venendo dotati di piccoli strumenti che daranno loro modo di vivere un’esperienza totalizzante.

Gli artisti

Lucina Lanzara – voce e direzione artistica e musicale. Cantautrice, compositrice e produttrice siciliana, sperimentatrice vocale prodotta da Rai Trade e Casa Musicale Sonzogno. Ha pubblicato dischi autografi tra cui “Il Canto del Sole” (2003), “De Mare” (2005), “VoXaS” (2007), “Mons Regalis” (2010) e “Isòla”, ed è stata selezionata dal Club Tenco nel 2015 come disco di interprete. Consulente familiare a indirizzo gestaltico, ha portato le sue lezioni-concerto in Austria ed è stata ospite fuori concorso a Parigi, San Francisco, Belgrado e Shanghai. Attiva anche sul fronte sociale, dirige progetti di inclusione musicale con la comunità sorda, la squadra paralimpica Panormus e, da cinque anni, un gruppo musicale di giovani richiedenti asilo nell’ambito del bando Fondazione Migrantes.

Gaspare Palazzolo – sax. Sassofonista siciliano, docente di Tecnica di Improvvisazione Musicale al Conservatorio di Palermo e di Sassofono al Liceo Musicale “Vito Fazio Allmayer” di Alcamo. Si perfeziona nel jazz ai Seminari Internazionali di Siena Jazz e alla Berklee Summer School di Umbria Jazz. Pubblica “Accabbanna” (2005, EGEA) e l’album da solista “Made in Sicily”, suonando in rassegne come Taormina Arte e l’Auditorium Parco della Musica di Roma, e in concerti con l’Orchestra Jazz Siciliana accanto ad artisti come Phil Woods e Patti Austin. Collabora stabilmente con Pippo Pollina.

Francesco Guaiana – chitarra e live electronics. Chitarrista e compositore palermitano, si diploma al Berklee College of Music di Boston nel 2001. Ha tenuto concerti in Italia e in numerosi paesi europei e negli Stati Uniti, collaborando con musicisti come Gary Burton e Bob Moses. Insegna chitarra jazz al Conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo ed è autore di diversi album a proprio nome, tra cui “Unsaid Songs”, oltre a un manuale didattico sull’improvvisazione alla chitarra jazz.

Stefano India – contrabbasso. Bassista, compositore e didatta palermitano, diplomato con lode in basso elettrico e laureato in contrabbasso classico al Conservatorio di Palermo; è dottorando (Ph.D) al Conservatorio di Benevento. Selezionato per la residenza artistica European Jazz’s Cool (MiBAC ed Erasmus+), ha suonato con Bebo Ferra a Roma e Berlino e ha partecipato a produzioni con Peter Erskine, Monica Mancini, Raphael Gualazzi, Fabrizio Bosso e Matteo Mancuso, con cui ha registrato “The Journey” per Mascot Label Group. Ha suonato in contesti come Jazzahead! Bremen, Blue Note Milano, Casa del Jazz di Roma e il Festival di Spoleto.

Maurizio Spicuzza – voce recitante. Attore e regista palermitano, inizia la carriera teatrale nel 1975 con la Cooperativa Teatro Vagante. Negli anni ’80 entra nella compagnia Stabile del Teatro Biondo di Palermo. È stato direttore tecnico del Globo Teatro Festival (2014-2015) e ha lavorato con lo Stabile di Torino (2017-2019). Come regista ha curato spettacoli quali “Shakespeare e il Potere” al Politeama di Palermo e “Storie d’assalto” allo Spasimo.

Luogo: Piazza Acquasanta, Piazza Acquasanta, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.