Farmitalia Saturnia di nuovo in trasferta per affrontare domani, sabato 17 febbraio alle 17:30, Mint Vero Volley Monza, nell’anticipo della nona giornata del Campionato di SuperLega Credem Banca 2023/24. Quasi superfluo sottolinearlo: i biancoblu dovranno dare il tutto per tutto, non sono ammessi errori o momenti di indecisione. Per il match di domani, contro una delle teste di serie della SuperLega Italiana, la Saturnia dovrà mettere in campo la prestazione perfetta, quella che non è ancora realmente arrivata in questa stagione.

Nella partita di andata giocata al PalaCatania, al Monza erano serviti quattro set per chiudere con una vittoria in terra etnea, gestendo il match quasi dall’inizio fino alla fine, senza lasciare grande spazio di manovra ai padroni di casa, che avevano subito un 3-1 dimostrando competitività in un unico set. E quella che incontreranno domani i biancoblu non sarà la stessa squadra incontrata lo scorso dicembre, ma un team al massimo della sua forma che ha conquistato una finale di Coppa Italia, uscendo sconfitta poi nel match contro Perugia, ma che adesso è pronta a disputare la prima partita della finale della CEV Challenge Cup 2024 contro Projekt Varsavia.





I biancoblu intanto già ieri avevano ripreso gli allenamenti, e uno di palla è in programma nel pomeriggio di oggi a Monza. Bua, alla vigilia della partita, è di poche, ma concrete parole. “Monza vorrà consolidare il suo posto in classifica. La partita sarà difficilissima, ma bisognerà tentare l’intentabile. Provare l’impossibile deve fare parte del DNA dei giocatori che devono dare il tutto per tutto anche dove sembra che non ci sia più nulla da prendere. Non sarà possibile accettare una retrocessione senza la certezza di avere dato il massimo in campo”.





La partita sarà in diretta su VolleyBallworld.com





Ufficio Stampa – Saturnia Volley

Karma Communication

Mariangela Di Stefano – comunicazione@saturniavolley.it

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.