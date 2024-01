Catania, 20 gennaio 2024 – Etnei in viaggio alla volta di Verona. Per la quarta giornata di ritorno del Campionato di SuperLega Credem Banca, in programma domani domenica 21 gennaio alle 18:00 al Pala Agsm Aim, Farmitalia Saturnia incontra Rana Verona, settima forza del campionato di volley più famoso al mondo.

Gli scaligeri arrivano a questo appuntamento con 20 punti in classifica, sette partite perse e sette quelle vinte, tra cui quella messa a segno al PalaCatania nel girone di andata. Un 3-1 (23-25, 22-25, 27-25, 16-25) in cui i biancoblu erano riusciti a tenere testa agli avversari nel corso di tutto il match, ma senza riuscire a capitalizzare gli sforzi fatti; sulla prestazione aveva pesato l’infortunio di Javad Manavi, fuori rosa da quel momento.



La squadra di coach Stoytchev arriva all’appuntamento di domani dopo una sconfitta contro la capolista, Itas Trentino, ma il mese di gennaio dei veronesi è iniziato all’insegna di 3 vittorie, una delle quali in Coppa Italia.



I biancoblu sono ripartiti analizzando la prestazione di domenica scorsa contro Piacenza, con un tie-break mancato, ma anche con la consapevolezza di avere tutte le carte in regola per continuare a combattere. Questa settimana i giocatori di Farmitalia Saturnia hanno avuto in pasto doppie sedute di allenamento per incrementare sempre di più la preparazione e hanno avuto modo di approfondire l’avversario insieme allo staff tecnico.



“Domenica contro Piacenza abbiamo fatto qualche errore di troppo che ci ha penalizzato, ma abbiamo anche visto che sappiamo battere bene e che abbiamo toccato in difesa tanti palloni, adesso manca solo il risultato. – spiega coach Giuseppe Bua alla vigilia della partita – La squadra c’è, le prestazioni aiutano, ma niente è come il risultato che quando arriverà permetterà di riaprire tutto. Noi non molleremo fino alla fine, sono stato un lottatore da giocatore e lo sono anche da allenatore. Non esistono situazioni irrimediabili e noi metteremo il massimo impegno fino alla fine, lo dobbiamo ai noi stessi, alla nostra professionalità e alla Società e domani giocheremo contro Verona come si fa in una grande finale. Loro sono in grande forma, ma noi ce la giocheremo a viso aperto per portare a casa dei punti”.

