Si torna subito a giocare per la prima partita infrasettimanale del 2024 e Farmitalia Saturnia si prepara ad accogliere al PalaCatania un’altra big, Cucine Lube Civitanova.

Per la quinta giornata di ritorno del Campionato di volley Credem Banca 2023/24, in programma domani, mercoledì 24 gennaio, il fischio d’inizio è previsto per le 20:30 su tutti i campi della SuperLega Italiana, appuntamento che anticipa il weekend di grande pallavolo a Bologna con la Final Four di Coppa Italia.

All’indomani della partita contro Rana Verona, dalla quale i biancoblu sono usciti dal campo consci di avere le qualità per potere battagliare su ogni campo e allo stesso tempo di dovere fare quel passo in più per concretizzare tutti gli sforzi fatti fino ad adesso, Farmitalia Saturnia si è subito concentrata sul match contro la quarta forza del campionato. La prima sessione video si è tenuta a Verona, in attesa del rientro, poi allenamenti in palestra e di palla in Sicilia per arrivare pronti al match di domani e tentare il colpaccio, sfruttando al massimo il braccio di Paul Buchegger, l’opposto austriaco che alla fine della partita contro Verona, con i suoi 29 punti (28 attacchi e un ace), è stato il top scorer di tutta la SuperLega nella quarta giornata.

Il risultato dell’andata era stato un 3-0 (25-22, 25-19, 25-16) per i padroni di casa, con una Farmitalia Saturnia che aveva dato di tutto in campo tenendo testa agli avversari nel primo e nel secondo set, adesso capitan Orduna e compagni sono pronti a fare meglio sfruttando al massimo il supporto del pubblico del PalaCatania. A Catania domani, insieme a coach Blengini arriveranno, tra gli altri, il martello Zaytsev, con Nikolov, Chineyeze e Anzani.

“La squadra c’è e domani non lasceremo nulla di intentato – dice coach Giuseppe Bua alla vigilia del match – Lotteremo e affronteremo Civitanova con la giusta determinazione e l’aiuto del pubblico. Abbiamo tanta voglia di rimetterci in campo, giocare e dimostrare che la squadra è ancora viva e lotterà fino alla fine”.

Il botteghino del PalaCatania sarà aperto a partire dalle ore 19:00 mentre sono attive le prevendite online e nei punti vendita LiveTicket (top match: € 25 Tribuna A inferiore, € 20 Tribuna A superiore e Tribuna B, € 15 Curve).

