PADOVA, 3 dicembre 2023 – Sul taraflex della Kioene Arena i biancoblu di Farmitalia Saturnia perdono 3-1 (25-18, 18-25- 25-19, 25-19), match valido per l’ottava giornata del Campionato di SuperLega Credem Banca 2023/24 contro Pallavolo Padova.

L’inizio della partita lascia ben presagire, con un sestetto rinnovato dall’arrivo di Jacopo Massari. Con lui, in campo di banda, ci sono Santi Orduna e il braccio armato di Paul Buchegger, al centro Alessandro Tondo e Nemanja Masulovic, Luigi Randazzo e il libero Domenico Cavaccini, mentre dall’altra parte Jacopo Cuttini si affida invece al palleggiatore Marco Falaschi con opposto Garcia Gabriel, al centro Plak Fabian e Crosato Federico, di banda Desmet Mathijs e Gardini Davide con il libero Zenger Julian.

Grazie a Massari i biancoblu hanno un nuovo equilibrio, la squadra funziona meglio sia nella fase di ricezione che in quella di cambio palla. Massari insieme a Buchegger fa si che la Saturnia sia offensiva e determinante. I primi due set si giocano alla pari, il secondo viene vinto in maniera convincente. Lo schiacciatore numero sei però all’inizio del terzo set subisce un infortunio al polpaccio sinistro, è costretto ad abbandonare il gioco, e l’equilibrio raggiunto viene spezzato.

”La sfortuna sembra non abbandonarci – è il commento a caldo del direttore sportivo Piero D’Angelo – perché abbiamo perso un giocatore che ci aveva dato un equilibrio fondamentale. Per lui un risentimento muscolare al polpaccio sinistro che domani approfondiremo. Senza nulla togliere a chi l’ha sostituito, sicuramente la squadra ha perso fiducia e sicurezza in campo”.

Nonostante il risultato, Buchegger è stato top scorer del match con 22 punti.

Domenica prossima, 10 dicembre, si torna a giocare al PalaCatania con il match contro Vero Volley Monza in programma alle 16:30.

LA PARTITA

Il primo punto del match è un mani out Garcia (1-0). Diagonale tesa e strettissima di Buchegger (1-1). Pipe di Massari (2-2). Attacco in mezzo al nulla di Gardini ed è + 2 (7-5). Su 9-6 dopo un attacco Desmet, Silva chiama il primo dei time out. Al rientro ace di Gardini con aiuto del nastro (10-6). Garcia schiaccia sulle mani di Orduna (12-8). I biancoblu raggiungo i bianconeri con un’invasione dei padroni di casa (12-12). Si va punto a punto in parità con Massari servito da Orduna (14-14). Gardini che passa dove non c’è nessuno di nuovo + 2 (16-14). Muro di Orduna (16-15). Buchegger non passa (18-15), è ancora time out. Randazzo dalla seconda linea (20-16). Ace Plak (22-16). Gardini in pipe (24-17). Palla di Buchegger out in battuta (25-18).

La seconda frazione di gioco si apre con un ace di Plak (1-0). Randazzo da posto 4 la mette giù (1-1). Buchegger passa in mezzo al muro (1-2). Tre ace di Buchegger e i biancoblu superano e distaccano i padroni di casa (2-6). Randazzo passa attraverso il muro (3-7). Ace di Falaschi (6-8). Massari che ci prova mette a terra (7-9). Buchegger vince il duello a rete (7-10). Pipe di Randazzo (8-12) ed è ancora Randazzo a muro a dire no a Garcia (8-13). Doppio Ace di Massari (8-15). Padova cambia i suoi posti quattro con Porro e Cardenas. Randazzo mani out su Crosato (9-17). Masulovic con una diagonale stretta (14-22) e poi a muro sulla pipe di Porro (15-23). Il set si chiude con un errore in battuta di Zoppellari (18-25)

Il terzo set inizia con un punto a punto (3-3). Garcia mette a terra (5-4). Esce Massari, per un infortunio al polpaccio, ed entra Basic. Ace Tondo (6-6). Basic diagonale (7-7). Plank mura l’attacco di Randazzo (9-7). Cardenas mura Buchegger (11-8). Randazzo abbatte il muro (12-10). Tondo primo tempo (13-11). Gardini blocca Tondo a muro (15-11). Attacco di Basic (18-14). Diagonale di Buchegger (21-15). Plank attacco (22-15). Finisce 25-19, con errore in battuta di Buchegger.

Il primo punto del quarto set è una diagonale di Buchegger (0-1). Ace di Masulovic (0-2). Fuori la battuta di Cardenas (2-4). Buchegger ancora dalla diagonale (5-6). Con una palla corta in battuta Gardini trova il pareggio (7-7). Ace di Garcia (10-10). Mani out di Buchegger (10-12). Randazzo murato da Crosato (12-12). Attacco di Gardini e Padova è + 2 (15-13) time out Saturnia. Monster block di Garcia su Buchegger (16-13). Una sassata di Cardenas (19-15). Ace di Zappali (19-17). Plank ace (23-17). Dal centro Crosato (24-18). Ace di Garcia (25-18).

TABELLINO

Pallavolo Padova – Farmitalia Catania 3-1 (25-18, 18-25, 25-19, 25-18)

Pallavolo Padova: Falaschi 2, Gardini 18, Plak 10, Garcia Fernandez 19, Desmet 2, Crosato 7, Taniguchi (L), Zoppellari 0, Guzzo 0, Cardenas Morales 10, Zenger (L), Porro 0, Truocchio 1. N.E. Fusaro. All. Cuttini.

Farmitalia Catania: Orduna 1, Massari 9, Masulovic 5, Buchegger 22, Randazzo 9, Tondo 3, Pierri (L), Basic 2, Cavaccini (L), Guarienti Zappoli 1, Frumuselu 0, Baldi 0, Santambrogio 0. N.E. Bossi. All. Douglas Silva.

ARBITRI: Cesare, Curto.

NOTE – durata set: 27′, 26′, 25′, 23′; tot: 101′.

