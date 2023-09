27 settembre 2023 – Dopo la positiva esperienza a Monza nella serie Endurance, Beppe Fascicolo torna a correre e a lottare per il titolo nella serie Sprint del Campionato Italiano Gran Turismo che in questo fine settimana va in scena sul tracciato del Mugello.

Il pilota veneto, infatti, aveva disputato una gara in “prestito” con la vettura dello stesso team, Imperiale Racing, che affronta il campionato italiano di durata. Una prova per sostituire un pilota dell’equipaggio impossibilitato a partecipare e contribuire a mantenere viva la lotta per il titolo dei colleghi di scuderia. Obiettivo centrato, grazie al terzo posto di classe alla fine della prova sul tracciato brianzolo.

“È stata una gara positiva che mi ha sicuramente aiutato ad allenarmi e a migliorare il feeling con la vettura – ha commentato Fascicolo – ora però devo rimettere la tuta per proseguire il cammino nel mio campionato e puntare al titolo Sprint”.

Fascicolo, infatti, insieme a Massimo Ciglia, al volante della Lamborghini Huracàn GT3 numero 16 del team Imperiale Racing, si trova in vetta alla classifica della classe GT3 Am con 80 punti, con un vantaggio di 20 lunghezze sui più immediati inseguitori, quando al termine del campionato mancano all’appello i soli round del Mugello, appunto, e quello di Imola.

Il programma prevede le prove libere dalle 11.30 alle 12.35 e dalle 15.40 alle 16.45 nella giornata di venerdì. Sabato qualifica dalle 8.55 alle 9.30, mentre le due prove da 50 minuti e un giro si disputeranno nel pomeriggio dalle 15.30 e domenica dalle 14.30.

