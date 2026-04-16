La Uiltrasporti Sicilia interviene con fermezza sulla situazione occupazionale presso il sito FedEx Express Italy S.r.l. di Palermo, dove, secondo quanto emerso, l’azienda avrebbe previsto la stabilizzazione di soli due lavoratori su quattro attualmente impiegati con contratto a tempo determinato, in scadenza il prossimo 30 aprile 2026.

Si tratta di lavoratori che, da oltre un anno, garantiscono con continuità, responsabilità e professionalità il regolare svolgimento delle attività operative del sito. Un contributo concreto e quotidiano che non può essere ignorato o ridimensionato. Per l’organizzazione sindacale, una stabilizzazione parziale rappresenterebbe una scelta incomprensibile e penalizzante, destinata a produrre un inevitabile incremento dei carichi di lavoro e un peggioramento delle condizioni complessive di operatività, con ripercussioni dirette sia sul personale che sull’efficienza del servizio.





La Segretaria Generale Uiltrasporti Sicilia, Katia Di Cristina, e il Segretario Regionale, Daniele Barbera, dichiarano: “È inaccettabile continuare a considerare i lavoratori come risorse temporanee da utilizzare e poi scartare. Chi ha garantito il servizio con impegno e continuità ha diritto alla stabilità occupazionale. Non possono esserci trattamenti differenti tra lavoratori che svolgono le medesime mansioni”.





La Uiltrasporti Sicilia chiede pertanto: la stabilizzazione di tutti e quattro i lavoratori attualmente a tempo determinato; la trasformazione dei rapporti di lavoro in contratti a tempo indeterminato; un passo indietro da parte dell’azienda.

In assenza di risposte concrete e positive, il sindacato annuncia la valutazione dello stato di agitazione del personale e l’attivazione di tutte le iniziative sindacali conseguenti, a tutela dei diritti dei lavoratori e della qualità del lavoro.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.