L’evento si terrà il 16 novembre 2026 presso Le Village di Catania, tra i principali promotori e relatori la Dott.ssa Marina Clelia Turco, figura di spicco e guida della sezione territoriale di FenImprese. Costruire opportunità concrete per i giovani, unire la formazione scolastica ed universitaria al tessuto economico del territorio e trasferire competenze reali per il mondo del lavoro. È questo l’obiettivo centrale dell’evento “La Bussola del Tuo Futuro, Ponte tra scuola e cultura d’impresa”, organizzato da FenImprese Catania per il prossimo 16 novembre 2026, dalle ore 9:00 alle 13:00, negli spazi di Le Village in Via Ursino 58 a Catania.

Costruire opportunità concrete per i giovani, unire la formazione scolastica ed universitaria al tessuto economico del territorio e trasferire competenze reali per il mondo del lavoro. È questo l’obiettivo centrale dell’evento “La Bussola del Tuo Futuro, Ponte tra scuola e cultura d’impresa”, organizzato da FenImprese Catania per il prossimo 16 novembre 2026, dalle ore 9:00 alle 13:00, negli spazi di Le Village in Via Ursino 58 a Catania.

L’iniziativa nasce con la volontà di offrire agli studenti e ai giovani aspiranti imprenditori strumenti concreti, nuove prospettive, network di valore e idee di orientamento su economia, comunicazione, diritto, formazione e sviluppo d’impresa.





Un ruolo primario nell’ideazione e nella moderazione del dibattito è svolto dalla Dott.ssa Marina Clelia Turco, esperta di Formazione ed HR, figura guida e punto di riferimento strategico di FenImprese Catania. Fin dall’inaugurazione della sede catanese dell’associazione, la Dott.ssa Turco ha impresso un’impronta dinamica e fortemente orientata all’innovazione, al welfare aziendale, alla digitalizzazione e alla crescita delle competenze. La sua visione si fonda sul principio che fare rete significa mettere in relazione persone, competenze e realtà diverse per costruire valore insieme.

L’evento “La Bussola del Tuo Futuro” si inserisce in un percorso continuo di incontri che promuovono l’imprenditorialità e lo sviluppo etneo targati FenImprese. Tra le iniziative recenti di rilievo spicca il ciclo di talk dedicati a Start-up innovative ed Imprese 5.0, incentrato sull’impatto dell’Intelligenza Artificiale, della sostenibilità e del welfare aziendale per la crescita competitiva del tessuto produttivo siciliano. A questo si affianca il progetto Work & Connect, focalizzato sull’incontro tra domanda e offerta di lavoro per collegare gli iter formativi direttamente al mercato professionale, oltre alle attività su strategie digitali ed educazione al valore d’impresa attraverso le moderne piattaforme di comunicazione.





L’appuntamento del 16 novembre proporrà un confronto dinamico curato da un articolato parterre di esperti e professionisti del settore. L’apertura e la moderazione dei lavori saranno affidate alla Dott.ssa Marina Clelia Turco, titolare di Formazione Catania, a cui seguiranno gli interventi della Dott.ssa Rosi Saitta, consulente aziendale, HR, PM e business coach, di Davide Romano, titolare di Gabetti Immobiliare, focalizzato sui temi della creazione d’impresa e del valore sul territorio, e del Dott. Fabio Mattaliano, commercialista, docente di Economia Aziendale e business coach. Il quadro formativo sarà ulteriormente arricchito dai contributi della Dott.ssa Anna Strano, specialista in strategia d’impresa e finanza agevolata, del Dott. Tommaso Careri, presidente del Comitato Consultivo ASP Enna, dell’Avv. Gabriele Savoca, esperto in diritto del lavoro, strategie e tutela professionale, del Dott. Gabriele Mattaliano, esperto in comunicazione, formatore e mental coach per giovani, e del Dott. Marco Caci, specializzato in management d’impresa e mindset imprenditoriale.





L’iniziativa vanta la partecipazione speciale di Kids&Us my English, dell’Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Don Luigi Sturzo” di Bagheria, dell’Istituto Marconi di Catania, del liceo “Galileo Galilei” di Catania, dell’Alberghiero “Filippo Eredia” di Catania e in attesa della risposta, attesa questa settimana, dell’Istituto “De Felice”.

Luogo: Le village, CATANIA, CATANIA, SICILIA

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