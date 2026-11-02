Si è svolto, il 29 Ottobre 2026 , alla Sala Mechelli del Consiglio Regionale del Lazio, il Seminario Internazionale sulla figura di A.Sakharov per il quale il Parlamento Europeo organizza un importante e prestigioso premio. Dal 1988, infatti, ogni anno il Parlamento europeo assegna il “premio Sakharov per la libertà di pensiero” a personalità e organizzazioni distintesi nell’attività in favore dei diritti umani e nella lotta contro l’intolleranza, il fanatismo e l’oppressione. Tra le persone premiate e che hanno dato un contributo al Seminario il Dott. Giuseppe Giocaliero da Palermo, in qualità di Criminologo e Sociologo. Il Professore palermitano in particolare è stato premiato anche all’interno della rassegna culturale “Il salotto dei Due Mondi” dal 14 al 25 ottobre in concomitanza e partnership con il Festival del Cinema di Roma. Giocaliero è un noto Criminologo, Giurista e Sociologo Forense di Palermo che ha conseguito una Laurea Magistrale in Giurisprudenza, una Laurea in Scienze Giuridiche, una Laurea in Criminologia, una Laurea in Scienze Politiche nonché PhD ( dottorato) in Sociologia Forense e Laurea Honoris Causae in Sociologia, e Master e Corsi di Alta Formazione di vario livello.





Nel corso della sua carriera ha ricoperto e ricopre numerose cariche di rilievo all’interno di importanti associazioni e organismi scientifici: è Presidente Regionale AICIS (Associazione Italiana Criminologi per l’Investigazione e la Sicurezza)per il territorio siciliano; Dirigente dell’ANS, Associazione Nazionale Sociologi, in cui figura come sociologo professionista; Dirigente e Coordinatore Nazionale del CESFAT( Laboratorio di Criminologia e Sociologia Forense); Segretario Regionale Forensics Group: Attivo nell’analisi e nell’investigazione forense. Membro della Commissione Internazionale dei Diritti Umani IHRC, Dirigente Nazionale del Corpo Guardia Agroforestale e Guardia d’Onore al Pantheon con incarichi dirigenziali. Il Dott. Giocaliero lavora alla Presidenza dell’ Assemblea Regionale Siciliana/Affari Generali al fianco del Deputato Questore Figuccia. Ha inoltre alle spalle ruoli nella pubblica amministrazione locale, come Consigliere e Presidente della Commissione Cultura e della Commissione Attività Sociali a Palermo in II Circ. Vice Rettore dell’ Università Popolare Star International.





Giocaliero, anche Giurista e Mediatore Professionista, è fortemente impegnato nel sociale, con particolare attenzione alle iniziative di prevenzione contro il bullismo e cyberbullismo nelle scuole, e in attività legate alla protezione civile. La sua attività gli è valsa svariati premi di prestigio, tra cui il Premio Internazionale Leone D’oro Cultura alla Biennale di Venezia, il Premio nazionale Aquila d’Argento per la Cultura e l’ambiente, Il Premio Nazionale Avv. Lucio Torcivia per la Legalità e il Premio Internazionale al Festival di Spoleto per la Letteratura.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.