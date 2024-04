Gli Scout laici del CNGEI (Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani) sezione di Catania hanno celebrato lo scorso weekend il loro protettore San Giorgio, riunendosi presso il suggestivo Parco Anfiteatro Salvo d’Acquisto di Tremestieri Etneo.

Nelle giornate di sabato 20 e domenica 21, gli oltre 100 partecipanti tra gli 8 e i 19 anni, hanno partecipato ad una varietà di attività. Tra workshop, giochi e momenti di riflessione, gli scout hanno affrontato le sfide del presente e si sono preparati per quelle del futuro, esplorando temi come la pace, l’ambiente, il cambiamento climatico, l’amicizia internazionale e l’advocacy. Tutte le attività sono state ideate e realizzate dai loro capi scout, educatori per passione che hanno offerto ai loro ragazzi e alle loro ragazze l’opportunità di acquisire nuove conoscenze e abilità pratiche che saranno preziose per il loro sviluppo personale e per aiutarli a diventare dei buoni cittadini di domani.

Tra le due giornate, i giovani scout hanno trovato ospitalità per la notte presso il Palasport di Mascalucia.

Non sono mancati momenti carichi di emozione come il rinnovo della Promessa Scout, rituale carico di significato che viene celebrato ogni anno dagli scout di tutto il mondo in concomitanza con la Festa del loro protettore San Giorgio. Quest’anno la cerimonia è stata ancora più toccante perché è coincisa con l’adozione del nuovo testo della Promessa Scout del CNGEI, rinnovata dopo ben 77 anni.

Luogo: Parco Anfiteatro Salvo D’Acquisto di Tremestieri Etneo, Via Trapani Tremestieri Etneo, 10

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.